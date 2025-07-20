У Києві працівник прокуратури врізався у пішохода на тротуарі та швидко втік із місця подій (відео)

Увечері 19 липня у Голосіївському районі Києва трапилася резонансна ДТП: державний службовець, працівник органів прокуратури Андрій Молочний, врізався на швидкості у жінку, що стояла на тротуарі. Після цього водій поспішно втік із місця подій.

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Інцидент трапився близько 23:35 години на вулиці Великій Васильківській. Подробиці розповів генеральний прокурор Олександр Кравченко на своїй сторінці у Facebook уночі 20 липня.

"Сьогодні в Голосіївському районі столиці сталася подія, яка обурює. Працівник прокуратури здійснив наїзд на пішохода на пішохідній зоні по вул. Великій Васильківській", — поділився прокурор.

На кадрах ДТП, які він оприлюднив у мережі, видно, як автомобіль на швидкості влітає на тротуар та врізається у жінку, що стояла поблизу переходу.

Генеральний прокурор наголосив, що "ніхто не є вищим за закон", і додав, що водій, який виявився представником органів прокуратури, "порушив всі норми моралі і закону".

Ким виявився водій, який збив жінку на тротуарі у Києві

Водія після ДТП затримали та встановили особу. Олександр Кравченко розповів, що ним виявився Андрій Андрійович Молочний, який обіймає посаду головного спеціаліста відділу.

"Він державний службовець, не прокурор, але працівник органів прокуратури", — наголосив генрокурор.

Олександр Кравченко також заявив, що бере справу під власний контроль та збирається представляти інтереси потерпілої жінки у суді.

"Така поведінка ганьба для всієї системи. Вона має бути жорстко покарана", — зазначив посадовець.

Жінка, що стала жертвою автотрощі, наразі перебуває під наглядом медиків. Про її стан на момент публікації не повідомляли.

У поліції на момент публікації не коментували інцидент.

Нагадаємо, 19 липня у Національній поліції розповіли, як у центрі Києва автомобіль зніс літню терасу закладу, що розташовувалася на тротуарі.

Також 8 липня у мережі поширили кадри смертельної ДТП, коли нетвереза водійка знесла блокпост на Закарпатті: його уламки розкидало на кілька метрів довкола.