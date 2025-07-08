Нетвереза водійка знесла блокпост на Закарпатті: з'явились кадри смертельної ДТП (відео)

Під час дорожньо-транспортної пригоди на Закарпатті автомобіль BMW пронісся дорогою біля міста Перечин й за менш як секунду зніс намет на блокпосту. Блокпост "стесало", а уламки розкидало на кілька метрів навколо, свідчить відео камери спостереження, яка зафіксувала усі деталі трагічної події.

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Запис показав, що смертельна ДТП на Закарпатті сталось о 4:34:43 в ніч з 6 на 7 липня. На кадрах, опублікованих в Telegram-каналі журналіста Віталія Глаголи, бачимо автомобіль, який не гальмував і "летів" на повній швидкості. Згідно з даними Глаголи, загинув сержант Чопського прикордонного загону Державної служби Володимир Скловський.

Кадри ДТП з'явились у мережі вдень 8 липня, через добу після трагічних подій поруч з містечком Перечином, розташованим на трасі Н13 за 13 км від Ужгорода та за 8 км від українсько-словацького кордону. Тривалість запису — 53 секунди. Бачимо, як водійка врізалась у контрольно-пропускний пункт: відстань близько 10 м вона здолала з 1/10 секунди. Після удару з іншої будівлі вибігли два прикордонники. Працівники ДПСУ кинулись до уламків і один з них обхопив голову руками.

Глагола повідомив, що загиблий Скловський — учасник бойових дій, батьки двох дітей, одружений. Журналіст також уточнив, що сталось з водійкою. З його слів, вона відмовилась проходити тест на алкогольне сп'яніння, але у неї все ж взяли кров на аналіз. Правоохоронці спершу відвезли жінку до лікарні, потім її затримали і доставили в ізолятор, написав Глагола з посиланням на власні джерела. Очікується суд, який вставить запобіжний захід і прокуратура пропонуватиме арешт без права внесення застави, ідеться у дописі.

У Telegram-каналі журналіста також є фото загиблого Скловського. Імені та фото водійки BMW немає.

ДТП на Закарпатті - загиблий прикордонник Володимир Скловський Фото: Віталій Глагола/Telegram

ДТП на Закарпатті — деталі

Зазначимо, про смертельна ДТП на Закарпатті стало відомо вдень 7 липня. Місцеві правоохоронці повідомили, що автомобіль врізався у контрольно-ревізійний пункт на блокпосту біля містечка Перечин. Постраждало троє прикордонників: один працівник ДПСУ загинув, ще двоє — лікарні. За кермом автомобіля — 53-річна місцева жителька, в салоні — 43-річний чоловік. Згідно з попередніми даними, водійка не впоралась з керуванням, звернула на зустрічну смугу та наїхала на пост. На фото з місця подій — автомобіль, у якому повністю розтрощений капот з боку пасажира. Крім того, у кадр потрапили уламки намету, у якому перебували прикордонник.

ДТП на Закарпатті - наслідки удару BMW по блокпосту

Правоохоронці відправили водійку у лікарню, оскільки вона отримала поранення внаслідок ДТП. Прокуратура готується оголосити підозру за ч. 3 ст. 286-1 — порушення ПДР у нетверезому стані, заявило відомство. Покарання за даною статтею Кримінального кодексу — тюрма на термін від 5 до 10 років.

Нагадуємо, 6 липня сталось ДТП у Києві, оскільки власники Bentley надто старанно "обмивали" покупку нового авто.