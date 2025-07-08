Нетрезвая водитель снесла блокпост на Закарпатье: появились кадры смертельного ДТП (видео)

Во время дорожно-транспортного происшествия на Закарпатье автомобиль BMW пронесся по дороге возле города Перечин и за менее чем секунду снес палатку на блокпосту. Блокпост "стесало", а обломки разбросало на несколько метров вокруг, свидетельствует видео камеры наблюдения, которая зафиксировала все детали трагического события.

Related video

Запись показала, что смертельное ДТП на Закарпатье произошло в 4:34:43 в ночь с 6 на 7 июля. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале журналиста Виталия Глаголы, видим автомобиль, который не тормозил и "летел" на полной скорости. Согласно данным Глаголы, погиб сержант Чопского пограничного отряда Государственной службы Владимир Скловский.

Кадры ДТП появились в сети днем 8 июля, через сутки после трагических событий рядом с городком Перечином, расположенным на трассе Н13 в 13 км от Ужгорода и в 8 км от украинско-словацкой границы. Продолжительность записи — 53 секунды. Видим, как водитель врезалась в контрольно-пропускной пункт: расстояние около 10 м она преодолела с 1/10 секунды. После удара из другого здания выбежали два пограничника. Работники ГПСУ бросились к обломкам и один из них обхватил голову руками.

Глагола сообщил, что погибший Скловский — участник боевых действий, родители двоих детей, женат. Журналист также уточнил, что произошло с водителем. По его словам, она отказалась проходить тест на алкогольное опьянение, но у нее все же взяли кровь на анализ. Правоохранители сначала отвезли женщину в больницу, затем ее задержали и доставили в изолятор, написал Глагола со ссылкой на собственные источники. Ожидается суд, который установит меру пресечения и прокуратура будет предлагать арест без права внесения залога, говорится в заметке.

В Telegram-канале журналиста также есть фото погибшего Скловского. Имени и фото водителя BMW нет.

ДТП на Закарпатье — погибший пограничник Владимир Скловский Фото: Віталій Глагола/Telegram

ДТП на Закарпатье — детали

Отметим, о смертельном ДТП на Закарпатье стало известно днем 7 июля. Местные правоохранители сообщили, что автомобиль врезался в контрольно-ревизионный пункт на блокпосте возле городка Перечин. Пострадали трое пограничников: один работник ГПСУ погиб, еще двое — в больнице. За рулем автомобиля — 53-летняя местная жительница, в салоне — 43-летний мужчина. Согласно предварительным данным, водитель не справилась с управлением, свернула на встречную полосу и наехала на пост. На фото с места событий — автомобиль, в котором полностью разбит капот со стороны пассажира. Кроме того, в кадр попали обломки палатки, в которой находились пограничник.

ДТП на Закарпатье — последствия удара BMW по блокпосту

Правоохранители отправили водителя в больницу, поскольку она получила ранения в результате ДТП. Прокуратура готовится объявить подозрение по ч. 3 ст. 286-1 — нарушение ПДД в нетрезвом состоянии, заявило ведомство. Наказание по данной статье Уголовного кодекса — тюрьма на срок от 5 до 10 лет.

Напоминаем, 6 июля произошло ДТП в Киеве, поскольку владельцы Bentley слишком старательно "обмывали" покупку нового авто.