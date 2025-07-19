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Україна

Потягнулась за телефоном: в центрі Києва Mercedes зніс літню терасу на тротуарі (відео)

дтп на вулиці саксаганського
В Києві сталась ДТП на вулиці Саксаганського | Фото: Нацполіція

ДТП сталась на вулиці Саксаганського. Попередньо, водійка авто намагалась підняти телефон з підлоги та втратила керування.

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Автопригода відбулась сьогодні близько 19:25. Встановлено, що водійка Mercedes не впоралась з керуванням та виїхала за межі проїзної частини на тротуар, травмувавши жінку, яка перебувала на літній терасі одного з закладів харчування, повідомляють у Нацполіції.

В Києві сталась ДТП на вулиці Саксаганського

28-річну потерпілу із тілесними ушкодженнями лікарі госпіталізували до медичного закладу.  

На місці продовжують працювати правоохоронці та лікарі.

дтп на вулиці саксаганського
Жінка каже, що втратила керування через телефон, що впав
Фото: Нацполіція

Кермувальниця авто попередньо твереза. Вона пояснила, що під час руху на підлогу впав мобільний телефон, який вона намагалась підняти, втративши керування. 

На відео та фото з місця події видно, що Mercedes вилетів та тротуар, збив стовпчики та виїхав на літню терасу, де не лишилось жодного цілого столика.

дтп на вулиці саксаганського
на Саксаганського в Києві сталась ДТП
Фото: Нацполіція

Нагадаємо, на початку липня в Києві розбили Bentley Bentayga через день після купівлі. Згодом з'ясувалось, що за кермом був бізнесмен Сергій Надєєв, друг депутата Нестора Шуфрича.

Раніше повідомлялося, що в Токіо чоловік 10 років збирав гроші на Ferrari і втратив його одразу після покупки. На згадку в нього лишилося лише фото.