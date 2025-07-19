Потягнулась за телефоном: в центрі Києва Mercedes зніс літню терасу на тротуарі (відео)

ДТП сталась на вулиці Саксаганського. Попередньо, водійка авто намагалась підняти телефон з підлоги та втратила керування.

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Автопригода відбулась сьогодні близько 19:25. Встановлено, що водійка Mercedes не впоралась з керуванням та виїхала за межі проїзної частини на тротуар, травмувавши жінку, яка перебувала на літній терасі одного з закладів харчування, повідомляють у Нацполіції.

В Києві сталась ДТП на вулиці Саксаганського

28-річну потерпілу із тілесними ушкодженнями лікарі госпіталізували до медичного закладу.

На місці продовжують працювати правоохоронці та лікарі.

Жінка каже, що втратила керування через телефон, що впав Фото: Нацполіція

Кермувальниця авто попередньо твереза. Вона пояснила, що під час руху на підлогу впав мобільний телефон, який вона намагалась підняти, втративши керування.

На відео та фото з місця події видно, що Mercedes вилетів та тротуар, збив стовпчики та виїхав на літню терасу, де не лишилось жодного цілого столика.

на Саксаганського в Києві сталась ДТП Фото: Нацполіція

Нагадаємо, на початку липня в Києві розбили Bentley Bentayga через день після купівлі. Згодом з'ясувалось, що за кермом був бізнесмен Сергій Надєєв, друг депутата Нестора Шуфрича.

Раніше повідомлялося, що в Токіо чоловік 10 років збирав гроші на Ferrari і втратив його одразу після покупки. На згадку в нього лишилося лише фото.