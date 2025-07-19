Потягнулась за телефоном: в центрі Києва Mercedes зніс літню терасу на тротуарі (відео)
ДТП сталась на вулиці Саксаганського. Попередньо, водійка авто намагалась підняти телефон з підлоги та втратила керування.
Автопригода відбулась сьогодні близько 19:25. Встановлено, що водійка Mercedes не впоралась з керуванням та виїхала за межі проїзної частини на тротуар, травмувавши жінку, яка перебувала на літній терасі одного з закладів харчування, повідомляють у Нацполіції.
28-річну потерпілу із тілесними ушкодженнями лікарі госпіталізували до медичного закладу.
На місці продовжують працювати правоохоронці та лікарі.
Кермувальниця авто попередньо твереза. Вона пояснила, що під час руху на підлогу впав мобільний телефон, який вона намагалась підняти, втративши керування.
На відео та фото з місця події видно, що Mercedes вилетів та тротуар, збив стовпчики та виїхав на літню терасу, де не лишилось жодного цілого столика.
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