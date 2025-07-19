Потянулась за телефоном: в центре Киева Mercedes снес летнюю террасу на тротуаре (видео)

ДТП произошло на улице Саксаганского. Предварительно, водитель авто пыталась поднять телефон с пола и потеряла управление.

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Автопроисшествие произошло сегодня около 19:25. Установлено, что водитель Mercedes не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части на тротуар, травмировав женщину, которая находилась на летней террасе одного из заведений питания, сообщают в Нацполиции.

В Киеве произошло ДТП на улице Саксаганского на улице Саксаганского

28-летнюю потерпевшую с телесными повреждениями врачи госпитализировали в медицинское учреждение.

На месте продолжают работать правоохранители и врачи.

Женщина говорит, что потеряла управление из-за упавшего телефона Фото: Нацполиция

Водитель авто предварительно трезвая. Она объяснила, что во время движения на пол упал мобильный телефон, который она пыталась поднять, потеряв управление.

На видео и фото с места происшествия видно, что Mercedes вылетел и тротуар, сбил столбики и выехал на летнюю террасу, где не осталось ни одного целого столика.

на Саксаганского в Киеве произошло ДТП Фото: Нацполиция

Напомним, в начале июля в Киеве разбили Bentley Bentayga через день после покупки. Впоследствии выяснилось, что за рулем был бизнесмен Сергей Надеев, друг депутата Нестора Шуфрича.

Ранее сообщалось, что в Токио мужчина 10 лет собирал деньги на Ferrari и потерял его сразу после покупки. На память у него осталось только фото.