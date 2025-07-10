В Киеве разбили Bentley Bentayga за 17 млн: владельцем оказался друг Шуфрича, — СМИ (фото)

Владелец авто — бизнесмен Сергей Надеев. Сообщается, что он праздновал покупку автомобиля, сел за руль нетрезвым и врезался в дерево.

Related video

Авария произошла в ночь на 6 июля на Жуковом Острове — это местность на правом берегу Днепра, сообщило издание Parlament.

Сергей Надеев приобрел Bentley Bentayga за день до ДТП. Сообщается, что он был за рулем, кроме него в машине было еще несколько человек: друг предпринимателя и две молодые женщины. Все выжили, но получили легкие травмы. Также в салоне был песик, который испугался и убежал. За его возвращение предлагают вознаграждение в 5000 долларов.

Фото: Телеграф

Свидетели рассказали, что двое мужчин после покупки автомобиля праздновали в пляжном клубе Mayachok, что на Жуковом Острове. Авария произошла в овраге рядом с клубом.

От Bentley Bentayga мало что осталось Фото: Телеграф

Bentley Bentayga разбит вдребезги, авто восстановлению не подлежит. Стоимость такой новой машины 2025 года выпуска может достигать 419 тысяч долларов, это более 17 млн гривен.

Кто такой Сергей Надеев

Надеева связывали с одиозным пророссийским нардепом Нестором Шуфричем и экс-депутатом Киевского горсовета от "Партии регионов" Алексеем Омельяненко. Также Сергей Надеев был помощником у депутатов Виталия Хомутынника ("Партия регионов", 5 и 6 созывы).

В ДТП попал Сергей Надеев Фото: Соцсети

Сергей Надеев является совладельцем ООО "Соби", которая фигурировала в государственных строительных подрядах. Его имя упоминалось в ряде публикаций, связанных с коррупционными скандалами.

Бизнес-партнер Надеева, Андрей Шалоплут, был соучредителем ООО "Инвест", которое реализовало строительство жилого комплекса на улице Грушевского возле Верховной Рады, известного под неофициальным названием "монстр на Грушевского". Шалопут и Надээв имеют в этом доме квартиры.

Напомним, Фокус писал о ДТП на Жуковом Острове, но на момент выхода материала не было известно, кто сидел за рулем.

Ранее сообщалось, что в Токио мужчина 10 лет собирал деньги на Ferrari и потерял его сразу после покупки. На память у него осталось только фото.