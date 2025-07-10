У Києві розбили Bentley Bentayga за 17 млн: власником виявився друг Шуфрича, — ЗМІ (фото)

Власник авто — бізнесмен Сергій Надєєв. Повідомляється, що він святкував покупку автомобіля, сів за кермо нетверезим та врізався у дерево.

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Аварія сталася у ніч на 6 липня на Жуковому Острові – це місцевість на правому березі Дніпра, повідомило видання Parlament.

Сергій Надєєв придбав Bentley Bentayga за день до ДТП. Повідомляється, що він був за кермом, окрім нього в машині було ще кілька людей: друг підприємця і дві молоді жінки. Всі вижили, але отримали легкі травми. Також у салоні був песик, який перелякався та втік. За його повернення пропонують винагороду в 5000 доларів.

Фото: Телеграф

Свідки розповіли, що двоє чоловіків після покупки автомобіля святкували в пляжному клубі Mayachok, що на Жуковому Острові. Аварія сталась у яру поруч із клубом.

Від Bentley Bentayga мало що лишилось Фото: Телеграф

Bentley Bentayga розбитий вщент, авто відновленню не підлягає. Вартість такої нової автівки 2025 року випуску може досягати 419 тисяч доларів, це понад 17 млн гривень.

Хто такий Сергій Надєєв

Надєєва пов'язували з одіозним проросійським нардепом Нестором Шуфричем і ексдепутатом Київської міськради від "Партії регіонів" Олексієм Омельяненком. Також Сергій Надєєв був помічником у депутатів Віталія Хомутинника ("Партія регіонів", 5 та 6 скликання).

У ДТП потрапив Сергій Надєєв Фото: Соцсети

Сергій Надєєв є співвласником ТОВ "Собі", яка фігурувала у державних будівельних підрядах. Його ім’я згадувалося в низці публікацій, пов’язаних із корупційними скандалами.

Бізнес-партнер Надєєва, Андрій Шалоплут, був співзасновником ТОВ "Інвес", яке реалізувало будівництво житлового комплексу на вулиці Грушевського біля Верховної Ради, відомого під неофіційною назвою "монстр на Грушевського". Шалопут та Надээв мають в цьому будинку квартири.

Нагадаємо, Фокус писав про ДТП на Жуковому Острові, але на момент виходу матеріалу не було відомо, хто сидів за кермом.

Раніше повідомлялося, що в Токіо чоловік 10 років збирав гроші на Ferrari і втратив його одразу після покупки. На згадку в нього лишилося лише фото.