В Киеве работник прокуратуры врезался в пешехода на тротуаре и быстро скрылся с места событий (видео)

Вечером 19 июля в Голосеевском районе Киева произошло резонансное ДТП: государственный служащий, работник органов прокуратуры Андрей Молочный, врезался на скорости в женщину, стоявшую на тротуаре. После этого водитель поспешно скрылся с места событий.

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Инцидент произошел около 23:35 часов на улице Большой Васильковской. Подробности рассказал генеральный прокурор Александр Кравченко на своей странице в Facebook ночью 20 июля.

"Сегодня в Голосеевском районе столицы произошло событие, которое возмущает. Работник прокуратуры совершил наезд на пешехода на пешеходной зоне по ул. Большой Васильковской", — поделился прокурор.

На кадрах ДТП, которые он обнародовал в сети, видно, как автомобиль на скорости влетает на тротуар и врезается в женщину, стоявшую вблизи перехода.

Генеральный прокурор подчеркнул, что "никто не выше закона", и добавил, что водитель, который оказался представителем органов прокуратуры, "нарушил все нормы морали и закона".

Кем оказался водитель, сбивший женщину на тротуаре в Киеве

Водителя после ДТП задержали и установили личность. Александр Кравченко рассказал, что им оказался Андрей Андреевич Молочный, который занимает должность главного специалиста отдела.

"Он государственный служащий, не прокурор, но работник органов прокуратуры", — подчеркнул генпрокурор.

Александр Кравченко также заявил, что берет дело под собственный контроль и собирается представлять интересы потерпевшей женщины в суде.

"Такое поведение позор для всей системы. Оно должно быть жестко наказано", — отметил чиновник.

Женщина, ставшая жертвой автокатастрофы, сейчас находится под наблюдением медиков. О ее состоянии на момент публикации не сообщалось.

В полиции на момент публикации не комментировали инцидент.

Напомним, 19 июля в Национальной полиции рассказали, как в центре Киева автомобиль снес летнюю террасу заведения, которая располагалась на тротуаре.

Также 8 июля в сети распространили кадры смертельного ДТП, когда нетрезвая водительница снесла блокпост на Закарпатье: его обломки разбросало на несколько метров вокруг.