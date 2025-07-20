У Києві біля закладу фіналістки "Мастер Шеф" сталася ДТП: наїхали на відвідувачку (відео)

Внаслідок ДТП постраждала гостя закладу "Іскра", який належить учасниці 14-го сезону популярного кулінарного шоу "Мастер Шеф" Анастасії Завадській. Відвідувачка сиділа на літній терасі, коли у неї влетів автомобіль.

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Аварія сталася ввечері у суботу, 19 липня, на вулиці Саксаганського у столиці, повідомляє паблік "Киевский движ".

Як зазначалося, автомобіль "Мерседес" нібито "влетів у натовп", при цьому загиблих не було.

Лікарі надають допомогу постраждалій Фото: соцмережi

Сама власниця гастробару "Іскра" Анастасія Завадська прокоментувала, що дівчина, яка спричинила ДТП, серйозних травм не зазнала.

При цьому вона наголосила, що її думка з приводу "жінок за кермом" не змінилася.

Водійка, як зазначила власниця закладу харчування, нахилилася за телефоном та у той час наїхала на відвідувачку. При цьому вона, стверджує Анастасія Завадська, була тверезою, оскільки бачила, як патрульні поліцейські перевірили жінку на вживання алкоголю.

Поліція повідомляє, що водійка, яка не впоралась з керуванням та виїхала за межі проїзної частини на тротуар, ніколи не отримувала водійського посвідчення.

Учасниця "Майстер Шеф", яка дійшла до суперфіналу, наголосила, що дерев'яний рожевий поміст закладу, який, за її словами, зроблений за усіма нормами та стандартами благоустрою, зупинив автомобіль.

Таким чином, на думку Анастасії Завадської, "п'єдестал" допоміг уникнути більш серйозних наслідків, адже на гальма водійка не тисла.

Нагадаємо, у Львові відвідувачі ресторану "Китайський привіт", отруїлися десертом з яєчним кремом. Спочатку постраждалих, включно з його фундатором Михайлом Кацуріним, було 11 людей.

Станом на ранок 18 липня до інфекційної клінічної лікарні із симптомами гострої кишкової інфекції вже було госпіталізовано 70 осіб, серед яких 9 дітей. У ресторані зафіксували спалах сальмонельозу.