В Киеве возле заведения финалистки "Мастер Шеф" произошло ДТП: наехали на посетительницу (видео)

В результате ДТП пострадала гостья заведения "Искра", который принадлежит участнице 14-го сезона популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф" Анастасии Завадской. Посетительница сидела на летней террасе, когда в нее влетел автомобиль.

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Авария произошла вечером в субботу, 19 июля, на улице Саксаганского в столице, сообщает паблик "Киевский движ".

Как отмечалось, автомобиль "Мерседес" якобы "влетел в толпу", при этом погибших не было.

Врачи оказывают помощь пострадавшей Фото: соцсети

Сама владелица гастробара "Искра" Анастасия Завадская прокомментировала, что девушка, которая пострадала в ДТП, серьезных травм не получила.

При этом она подчеркнула, что ее мнение по поводу "женщин за рулем" не изменилось.

Водитель, как отметила владелица заведения питания, наклонилась за телефоном и в то время наехала на посетительницу. При этом она, утверждает Анастасия Завадская, была трезвой, поскольку видела, как патрульные полицейские проверили женщину на употребление алкоголя.

Полиция сообщает, что водитель, которая не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части на тротуар, никогда не получала водительского удостоверения.

Участница "Мастер Шеф", которая дошла до суперфинала, отметила, что деревянный розовый помост заведения, который, по ее словам, сделан по всем нормам и стандартам благоустройства, остановил автомобиль.

Таким образом, по мнению Анастасии Завадской, "пьедестал" помог избежать более серьезных последствий, ведь на тормоз водитель не давила.

Напомним, во Львове посетители ресторана "Китайский привет" отравились десертом с яичным кремом. Сначала пострадавших, включая его основателя Михаила Кацурина, было 11 человек.

По состоянию на утро 18 июля в инфекционную клиническую больницу с симптомами острой кишечной инфекции уже были госпитализированы 70 человек, среди которых 9 детей. В ресторане зафиксировали вспышку сальмонеллеза.