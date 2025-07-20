В больнице Киева умерла женщина, которую сбил сотрудник прокуратуры

Рядом с женщиной, которую сбил работник прокуратуры в Киеве, оказались люди, которые умели оказывать первую домедицинскую помощь. К сожалению, пострадавшая скончалась в больнице.

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После дорожно-транспортного происшествия на Большой Васильковской, во время которого сотрудник прокуратуры сбил женщину на тротуаре и скрылся, рядом оказались люди с важными навыками, сообщила волонтер Анна Манухина.

По ее словам, рядом с местом происшествия было как минимум четыре человека с аптечками и турникетами, которые умели оказывать первую домедицинскую помощь.

Генеральный прокурор Александр Кравченко в свою очередь сообщил, что пострадавшая, к сожалению, умерла в больнице.

Он уточнил, что Андрей Молочный, который в состоянии алкогольного опьянения сбил женщину и пытался убежать, является государственным служащим ведомства, но не прокурором.

Мужчине уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины — нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смерти человека.

"Результат обследования — 1,77 промилле", — сообщил генпрокурор, добавив, что сторона обвинения будет настаивать на применении меры пресечения сроком на 60 суток в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Александр Кравченко сообщил, что как старший группы прокуроров лично контролирует ход дела, начиная с избрания меры пресечения. Также он будет поддерживать обвинение в суде.

Напомним, инцидент произошел 19 июля около 23:35 в Голосеевском районе. Работник прокуратуры совершил наезд на женщину на пешеходной зоне по ул. Большая Васильковская, бросил машину и скрылся с места происшествия.

Также Фокус писал, что в Киеве произошло ДТП возле заведения "Искра", которое принадлежит участнице 14-го сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Анастасии Завадской. Посетительница сидела на летней террасе, когда в нее влетел автомобиль.