"Писал о фашистах": Притула вспомнил последний разговор с Молочным

Отношения актеров Сергея Притулы и Андрея Молочного прошли путь от легендарного дуэта в шоу "Файна Юкрайна" до полной идеологической пропасти. Первый стал одним из ведущих волонтеров Украины, в то время как второй, по слухам, переехал в РФ и оскандалил себя заявлениями о "фашистах на улицах Киева".

Притула пришел на интервью к Роману Кравцу. В программе "Смотри" шоумен и волонтер вспомнил один из своих легендарных проектов и бывшего коллегу по экрану.

Сергей Притула об Андрее Молочном

Кравец спросил своего гостя о проекте "Файна Юкрайна".

"Он имеет очень горькое послевкусие, потому что очень успешная работа в кадре с господином Молочным она же не имела ничего общего вне съемочной площадки. Это были очень полярные мировоззрения. Мое и его", — ответил Притула.

Экс-шоумен подчеркнул, что не отрицает того, что Молочный — очень хороший актер.

"Просто это были два очень сильных юнита в контексте юмора", — считает волонтер.

Впрочем, Молочный опозорился как гражданин Украины.

Відео дня

"Безусловно, максимально талантливый актер и комедиант Андрей Молочный оказался далеко не лучшим гражданином Украины. У него была советская базовая прошивка. "Да мы с русскими один народ". Это о нем. Очень длительное пребывание в России точно не пошло на исправление этих взглядов. И финальная эта истерика, когда он там писал о фашистах. И я такой: "Ну, все, чувак, ты поплыл уже полностью". Меня очень часто просто пытаются сшить с Молочным в негативном свете", — отметил Сергей Притула.

Он подчеркнул, что они действительно работали вместе, но расхождения в мировоззрении были колоссальные.

Андрей Молочный и Сергей Притула в "Файна Юкрайна" Фото: YouTube

Последний разговор

Молочный и Притула общались в последний раз в 2022 году.

"Было время и вдохновение и я его набрал. Спросить о его позиции. Не кажется ли ему, что пришло время осудить российскую агрессию, как-то свое отношение к тому, что нас убивают, выразить", — отметил волонтер.

Впрочем, Молочный набросился на бывшего коллегу с обвинениями. По его словам, из-за высмеивания Притулой его позиции, детей актера якобы травили в школе.

"Догадаться, что, возможно, какая-то травля детей была, потому что у них папа ватник, он не осознал этого", — говорит Притула.

Кравец спросил, жалко ли Притуле по-человечески экс-колегу.

"Нет. Это был его сознательный выбор так жить и иметь такое мировоззрение. И не хотеть эволюционировать", — ответил тот.

Андрей Молочный Фото: Открытые источники

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Антон Лирник отрицает, что Андрей Молочный живет в России.

Работник Специализированной прокуратуры в сфере обороны Андрей Молочный, вероятно сын комика-предателя из "Файной Юкрайны", сбил насмерть женщину, управляя автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения в июле 2025 года.

Вскоре волонтер Анна Манухина сообщила, что женщина, которая стала жертвой автокатастрофы, умерла в больнице.