"Никуда он не уехал": Лирник ответил, где сейчас Молочный, который якобы сбежал в РФ (видео)

Украинский шоумен и сценарист Антон Лирник рассказал, что 11 лет не общается с бывшим напарником по "Дуэту имени Чехова" Андреем Молочным. Также он рассказал. что решил не писать Андрею, когда узнал из СМИ, что сын его экс-коллеги мог сбить насмерть женщину в Киеве.

Антон Лирник отрицает, что Андрей Молочный живет в России. В опубликованном 8 октября интервью Алине Доротюк он отметил, что ни одного доказательства этому нет, а медиа разнесли ложную информацию.

Антон Лирник ответил на вопрос об Андрее Молочном. На видео с 46:02.

"Я не знаю, но я уверен: он никогда не жил в России и не хотел этого. Я знаю, что в начале полномасштабного вторжения он жил в Киеве. Я не могу этого доказать, но у меня полная уверенность, что он до сих пор живет в Киеве, никуда он не уехал, просто оборвал все связи со всеми, кого знал", — заявил Лирник.

Доротюк спросила, общаются ли бывшие коллеги, кроме поздравления с днем рождения раз в год. Лирник ответил, что не общался с Молочным уже 11 лет.

"До этого мы 15 лет работали друг с другом так, как я не работал ни с одним человеком. Он был для меня ближе, чем жена или семья, потому что мы видели друг друга больше времени, чем мы видели свои семьи. Поэтому мне было бы очень интересно спросить у него, что он сейчас думает, почему он говорит то, что он говорит и пишет то, что он пишет. Мне очень интересно было понять его мотивацию", — сказал шоумен.

Он отметил, что ностальгирует по периоду жизни, проведенному в "Дуэте имени Чехова" в сотрудничестве с Андреем Молочным, но понимает, что вернуться к нему невозможно, как невозможно вернуть детство.

Сын Андрея Молочного может быть виновником ДТП в Киеве

Алина Доротюк напомнила, что в конце июля якобы 24-летний сын Андрея Молочного сбил женщину в Киеве, и спросила у Антона Лирника, пытался ли он связаться с бывшим коллегой и узнать информацию.

"Нет, я думал об этом, где-то три дня я сидел и думал, что и как ему написать. Потом решил не делать этого, потому что я не знаю, что можно написать в этой ситуации. Я сценарист, но я не понимаю, какие слова можно подобрать, чтобы об этом спросить. Потому что это трагедия со всех сторон", — ответил шоумен.

Напомним, генеральный прокурор Александр Кравченко 20 июля 2025 года сообщал, что в Киеве работник прокуратуры врезался в пешехода на тротуаре и скрылся с места ДТП. Журналист Константин Андриюк 21 июля писал, что подозреваемый работник прокуратуры может быть сыном звезды шоу "Файна Юкрайна" Андрея Молочного, который также носит имя Андрей, однако официального подтверждения этой информации не было. Волонтер Анна Манухина сообщала, что пострадавшая женщина умерла в больнице Киева.

Что известно об Андрее Молочном

Андрей Молочный родился в Житомирской области. С лет студенчества он участвовал в юмористических проектах и "КВН". Молочный был одним из основателей украинской версии российского шоу Comedy Club, а в 2008 году продюсировал проект "Файна Юкрайна", который создал вместе с украинским актером и телеведущим, а ныне общественным и политическим деятелем, волонтером Сергеем Притулой.

Молочный и Притула создали популярное в Украине шоу "Файна Юкрайна" Фото: YouTube

После начала полномасштабного вторжения Молочный не давал публичных интервью и его место пребывания оставалось неизвестным, впрочем СМИ сообщали, что актер выехал в Россию. Кроме того, в соцсетях комик Андрей Молочный неоднократно публиковал антиукраинские высказывания, говорил о "фашистах в Киеве" и называл украинцев "гастарбайтерами".

Отметим, Антон Лирник в интервью Алине Доротюк также объяснил свое обращение к Путину и рассказал, что в момент полномасштабного вторжения РФ в Украину работал в Москве. По словам комика, он выехал из страны-агрессорки через месяц, потому что раньше не позволяло здоровье его и семьи. Сначала он поселился в Турции, а затем переехал в Испанию.