Антон Лирник объяснил свое обращение к Путину и рассказал, как бежал из России (видео)

Украинский комик и шоумен Антон Лирник рассказал, почему в начале полномасштабного вторжения был вынужден записать обращение к президенту России Владимиру Путину. В разговоре с журналисткой Алиной Доротюк он также признался, когда именно покинул Россию и что помешало ему уехать после 24 февраля 2022 года.

Как пояснил Лирник, 24 февраля 2022 года он находился в Москве, где работал. Несмотря на немедленное желание покинуть страну-агрессора, сделать это он не мог из-за проблем со здоровьем и финансовых трудностей. По его словам, уехать удалось только через месяц после вторжения.

"В начале полномасштабного вторжения я был в Москве, я там работал. У меня не было возможности сразу уехать. Это было связано со здоровьем моим и моей семьи. Я был вынужден там оставаться еще месяц", — рассказал шоумен.

Он отметил, что пытался публично выразить свою позицию, однако сделать это открыто было опасно. Лирник признался, что после его антивоенного поста с призывом "Остановите войну!" к нему пришел сотрудник ФСБ, который запретил любые дальнейшие высказывания.

"Молчать я тоже не мог, поэтому мы придумали план, как записать обращение, не называя войну напрямую, но дать понять, что происходит ужас", — пояснил комик. Именно так, по его словам, появилось видео, в котором он обратился к Путину с просьбой создать "зеленый коридор" для эвакуации мирных жителей Волновахи.

Обращение Антона Лирника к Путину Фото: Скрин видео

Однако видео, в котором Лирник обратился к российскому диктатору словами "Владимир Владимирович", вызвало волну критики в Украине — многим зрителям это показалось проявлением лояльности к агрессору. Лирник отметил, что видео было адресовано прежде всего российской аудитории, чтобы донести ей правду о преступлениях войны.

Лирник в разговоре с журналисткой Алиной Доротюк

После этого шоумен покинул Россию: сначала переехал в Турцию, а затем поселился в Испании. В феврале 2023 года Министерство юстиции Российской Федерации внесло его в перечень "иностранных агентов", обвинив в "деятельности, направленной против интересов РФ".

Напомним, до 2022 года Антон Лирник активно работал в российском шоубизнесе, был участником и автором телевизионных проектов. После начала вторжения он прекратил любое сотрудничество с российскими структурами и открыто выразил поддержку Украине.

Как сообщал Фокус, комик Лирник, который живет за границей, неожиданно заговорил в начале сентября.

Фокус также писал, что в мае прошлого года Екатерина Кузнецова рассекретила, где живет Антон Лирник.