Антон Лірник пояснив своє звернення до Путіна та розповів, як тікав з Росії (відео)
Український комік і шоумен Антон Лірник розповів, чому на початку повномасштабного вторгнення був змушений записати звернення до президента Росії Володимира Путіна. У розмові з журналісткою Аліною Доротюк він також зізнався, коли саме покинув Росію та що завадило йому виїхати після 24 лютого 2022 року.
Як пояснив Лірник, 24 лютого 2022 року він перебував у Москві, де працював. Попри негайне бажання залишити країну-агресорку, зробити це він не міг через проблеми зі здоров’ям та фінансові труднощі. За його словами, виїхати вдалося лише через місяць після вторгнення.
"На початку повномасштабного вторгнення я був у Москві, я там працював. У мене не було можливості одразу поїхати. Це було пов’язано зі здоров’ям моїм та моєї родини. Я був вимушений там залишатися ще місяць", — розповів шоумен.
Він зазначив, що намагався публічно висловити свою позицію, проте зробити це відкрито було небезпечно. Лірник зізнався, що після його антивоєнного допису з закликом "Зупиніть війну!" до нього прийшов співробітник ФСБ, який заборонив будь-які подальші висловлювання.
"Мовчати я теж не міг, тому ми вигадали план, як записати звернення, не називаючи війну напряму, але дати зрозуміти, що відбувається жахіття", — пояснив комік. Саме так, за його словами, з’явилося відео, у якому він звернувся до Путіна з проханням створити "зелений коридор" для евакуації мирних жителів Волновахи.
Проте відео, у якому Лірник звернувся до російського диктатора словами "Володимир Володимирович", викликало хвилю критики в Україні — багатьом глядачам це здалося проявом лояльності до агресора. Лірник наголосив, що відео було адресоване насамперед російській аудиторії, щоб донести їй правду про злочини війни.
Після цього шоумен залишив Росію: спочатку переїхав до Туреччини, а згодом оселився в Іспанії. У лютому 2023 року Міністерство юстиції Російської Федерації внесло його до переліку "іноземних агентів", звинувативши у "діяльності, спрямованій проти інтересів РФ".
Нагадаємо, до 2022 року Антон Лірник активно працював у російському шоубізнесі, був учасником і автором телевізійних проєктів. Після початку вторгнення він припинив будь-яку співпрацю з російськими структурами та відкрито висловив підтримку Україні.
