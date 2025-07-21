Андрей Молочный, сбивший женщину в Киеве, оказался сыном звезды шоу "Файна Юкрайна", сбежавшего в РФ

Работник прокуратуры Андрей Молочный, который сбил женщину на автомобиле в Киеве и скрылся с места событий, после чего она вскоре умерла, оказался сыном Андрея Молочного — звезды телевизионного шоу "Файна Юкрайна". Актер имеет пророссийскую позицию и после начала войны переехал в РФ.

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Андрей Молочный, который стал виновником ДТП в Голосеевском районе столицы вечером 19 июля, является главным специалистом отдела кадровой работы и государственной службы Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона. О том, что он может быть сыном актера-предателя, сообщил журналист Константин Андриюк на своей странице в Facebook.

"Он сын комика Андрея Сергеевича Молочного, уроженца Коростеня (1978 года рождения), который был резидентом Comedy Club и актером комедийного сериала "Файна Юкрайна", — утверждает Андриюк.

О том, что работник прокуратуры, который сбил женщину в Киеве, является сыном скандального актера Андрея Молочного, также утверждает блогер Владимир Бондаренко.

По его словам, на это указывает адрес квартиры, которой он владеет в Киевской области. Ее Андрей Сергеевич Молочный и Наталья Владимировна Молочная указали в регистрации как учредители ООО "МОЛОЧНЫЙ ПРОДАКШН", отметил Бондаренко.

Скриншот | сообщение Бондаренко о Молочном Скриншот | сообщение Бондаренко о Молочном

Официального подтверждения того, что работник прокуратуры, который сбил женщину в Киеве во время вождения в нетрезвом состоянии, на момент публикации нет. Известно, что у скандальной звезды "Файной Юкрайны" есть четверо сыновей и дочь: Андрей Андреевич, Александр, Дмитрий, Борис и Варвара.

Что известно о скандальном Андрее Молочном, который сбежал в Россию

Скриншот | Андрей Молочный и Сергей Притула в шоу "Файна Юкрайна"

Андрей Молочный родом из Житомирской области. Со студенческих лет участвовал в юмористических проектах, выступал в КВН, впоследствии стал одним из основателей украинской версии Comedy Club.

В 2008 году Андрей Молочный продюсировал популярный проект "Файна Юкрайна", который создал вместе с Сергеем Притулой. Шоу было очень популярным в Украине и на постсоветском пространстве.

После начала полномасштабной войны Молочный почти не вел соцсети. Впоследствии выяснилось, что он сбежал в Россию, где продолжает жить и работать. При этом Андрей Молочный придерживается антиукраинских взглядов.

Напомним, о ДТП в Киеве с участием работника прокуратуры Молочного сообщил генеральный прокурор 20 июля. По его словам, водитель врезался в женщину на тротуаре и скрылся с места событий.

Вскоре волонтер Анна Манухина сообщила, что женщина, которая стала жертвой автокатастрофы, умерла в больнице.