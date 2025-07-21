Андрій Молочний, який збив жінку у Києві, виявився сином зірки шоу "Файна Юкрайна", що втік до РФ

Працівник прокуратури Андрій Молочний, який збив жінку на автомобілі у Києві та втік з місця подій, після чого вона невдовзі померла, виявився сином Андрія Молочного — зірки телевізійного шоу "Файна Юкрайна". Актор має проросійську позицію і після початку війни переїхав до РФ.

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Андрій Молочний, який став винуватцем ДТП у Голосіївському районі столиці увечері 19 липня, є головним спеціалістом відділу кадрової роботи та державної служби Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону. Про те, що він може бути сином актора-зрадника, повідомив журналіст Костянтин Андріюк на своїй сторінці у Facebook.

"Він син коміка Андрія Сергійовича Молочного, уродженця Коростеня (1978 року народження), який був резидентом Comedy Club та актором комедійного серіалу "Файна Юкрайна", — стверджує Андріюк.

Про те, що працівник прокуратури, який збив жінку у Києві, є сином скандального актора Андрія Молочного, також стверджує блогер Володимир Бондаренко.

За його словами, на це вказує адреса квартири, якою він володіє у Київській області. Її Андрій Сергійович Молочний та Наталія Володимирівна Молочна вказали у реєстрації як засновники ТОВ "МОЛОЧНИЙ ПРОДАКШН", зазначив Бондаренко.

Скриншот | допис Бондаренка про Молочного Скриншот | допис Бондаренка про Молочного

Офіційного підтвердження того, що працівник прокуратури, який збив жінку у Києві під час кермування напідпитку, на момент публікації немає. Відомо, що у скандальної зірки "Файної Юкрайни" є четверо синів та донька: Андрій Андрійович, Олександр, Дмитро, Борис та Варвара.

Що відомо про скандального Андрія Молочного, який втік до Росії

Скриншот | Андрій Молочний та Сергій Притула у шоу "Файна Юкрайна"

Андрій Молочний родом із Житомирської області. Зі студентських років брав участь у гумористичних проєктах, виступав у КВК, згодом став одним із засновників української версії Comedy Club.

У 2008 році Андрій Молочний продюсував популярний проєкт "Файна Юкрайна", який створив разом із Сергієм Притулою. Шоу було дуже популярним в Україні та на пострадянському просторі.

Після початку повномасштабної війни Молочний майже не вів соцмережі. Згодом з'ясувалося, що він втік до Росії, де продовжує жити та працювати. При цьому Андрій Молочний дотримується антиукраїнських поглядів.

Нагадаємо, про ДТП у Києві за участі працівника прокуратури Молочного повідомив генеральний прокурор 20 липня. За його словами, водій врізався у жінку на тротуарі і втік з місця подій.

Невдовзі волонтерка Ганна Манухіна повідомила, що жінка, яка стала жертвою автотрощі, померла у лікарні.