Говорил о фашистах в Киеве: где сейчас комик Молочный, сына которого обвиняют в пьяном ДТП

Работник Специализированной прокуратуры в сфере обороны Андрей Молочный, вероятно сын комика-предателя Андрея Молочного из "Файной Юкрайны", сбил насмерть женщину, управляя автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Генеральный прокурор взял резонансное дело под личный контроль.

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В воскресенье, 20 июля, в Киеве произошло смертельное ДТП, в результате которого умерла женщина. Ее на тротуаре сбил водитель автомобиля Lexus. Виновником аварии называют работника прокуратуры Андрея Андреевича Молочного 2001 года рождения. Он якобы находился в состоянии сильного алкогольного опьянения — 1,77 промилле при разрешенной норме до 0,20.

Пьяный водитель работает в прокуратуре

По данным декларации, Молочный работает в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Центрального региона. В социальных сетях пишут о его связи с известным комиком Андреем Молочным, который после 2014 года переехал в Россию и занимался антиукраинской деятельностью.

Андрея Молочного-младшего взяли под стражу Фото: YouTube

"Сбил человека не просто работник прокуратуры Андрей Молочный, а это сын предателя Украины, антиукраинца и клоуна Андрея Молочного, который живет на Московии! Ну тот, что "Маричка" из "Файны Юкрайны", — написал журналист и юрист Юрий Дорошенко, добавив, что яблоко от яблони недалеко падает.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что берет это дело под личный контроль и будет добиваться, чтобы подозреваемого держали под стражей без права на залог. Молочному-младшему инкриминируют нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, что привело к смерти человека.

Комик Андрей Молочный предал Украину

Бывший участник дуэта из популярного шоу "Файна Юкрайна" переехал в Москву в 2014 году и начал работать в российском Comedy Club. Комик неоднократно высказывался с антиукраинских позиций, называл украинцев "гастарбайтерами" и рассказывал небылицы о "фашистах в Киеве".

Андрей Молочный играл в шоу "Файна Юкрайна" Фото: YouTube

По неофициальным данным, у Молочного-старшего пятеро детей, среди которых сын Андрей. Его имя совпадает с паспортными данными подозреваемого в смертельном ДТП. Сейчас расследование продолжается.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

О ДТП в Киеве с участием работника прокуратуры Молочного сообщил генеральный прокурор 20 июля. По его словам, водитель врезался в женщину на тротуаре и скрылся с места событий.

Вскоре волонтер Анна Манухина сообщила, что женщина, которая стала жертвой ДТП, умерла в больнице.

Сообщается, что суд избрал подозреваемому меру пресечения. Его взяли под стражу сроком на 60 суток.