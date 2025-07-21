Говорив про фашистів у Києві: де зараз комік Молочний, синові якого закидають п'яну ДТП

Працівник Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Андрій Молочний, імовірно син коміка-зрадника Андрія Молочного з "Файної Юкрайни", збив на смерть жінку, керуючи автомобілем у стані сильного алкогольного сп'яніння. Генеральний прокурор взяв резонансну справу під особистий контроль.

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У неділю, 20 липня, у Києві сталася смертельна ДТП, внаслідок якої померла жінка. Її на тротуарі збив водій автомобіля Lexus. Винуватцем аварії називають працівника прокуратури Андрія Андрійовича Молочного 2001 року народження. Він начебто перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння — 1,77 проміле при дозволеній нормі до 0,20.

П’яний водій працює у прокуратурі

За даними декларації, Молочний працює у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Центрального регіону. У соціальних мережах пишуть про його зв'язок із відомим коміком Андрієм Молочним, який після 2014 року переїхав до Росії та займався антиукраїнською діяльністю.

Андрія Молочного-молодшого взяли під варту Фото: YouTube

"Збив людину не просто працівник прокуратури Андрій Молочний, а це син зрадника України, антиукраїнця та клоуна Андрія Молочного, який живе на Московії! Ну той, що "Марічка" з "Файни Юкрайни", — написав журналіст і юрист Юрій Дорошенко, додавши, що яблуко від яблуні недалеко падає.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що бере цю справу на особистий контроль та домагатиметься, щоб підозрюваного тримали під вартою без права на заставу. Молочному-молодшому інкримінують порушення ПДР у стані алкогольного сп’яніння, що призвело до смерті людини.

Комік Андрій Молочний зрадив Україну

Колишній учасник дуету з популярного шоу "Файна Юкрайна" переїхав до Москви у 2014 році та почав працювати в російському Comedy Club. Комік неодноразово висловлювався з антиукраїнських позицій, називав українців "гастарбайтерами" та розказував небилиці про "фашистів у Києві".

Андрій Молочний грав у шоу "Файна Юкрайна" Фото: YouTube

За неофіційними даними, у Молочного-старшого п'ятеро дітей, серед яких син Андрій. Його ім’я збігається з паспортними даними підозрюваного у смертельній ДТП. Наразі розслідування триває.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Про ДТП у Києві за участі працівника прокуратури Молочного повідомив генеральний прокурор 20 липня. За його словами, водій врізався у жінку на тротуарі і втік з місця подій.

Невдовзі волонтерка Ганна Манухіна повідомила, що жінка, яка стала жертвою автотрощі, померла у лікарні.

Повідомляється, що суд обрав підозрюваному запобіжний захід. Його взяли під варту строком на 60 діб.