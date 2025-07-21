Пьяный сотрудник прокуратуры сбил насмерть женщину в Киеве: суд избрал меру пресечения

В Киеве 21 июля в Шевченковском районном суде избрали меру пресечения сотруднику прокуратуры и чиновнику Андрею Молочному, который насмерть сбил женщину на тротуаре. Его взяли под стражу сроком на 60 суток.

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Как пишет издание "Телеграф", на заседание суда приехал генеральный прокурор Руслан Кравченко, который выступал обвинителем по делу.

Во время заседания он отметил, что Андрей Молочный подозревается в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено от 5 до 10 лет лишения свободы. Также Руслан Кравченко подчеркнул, что на момент ДТП подозреваемый находился пьяным, скрылся с места происшествия и может влиять на свидетелей и потерпевших, поэтому содержание его под стражей необходимо для надлежащего расследования.

"Сотруднику прокуратуры, который сбил женщину на тротуаре в Киеве, суд избрал меру пресечения — арест на 60 суток. Кравченко выступал в качестве обвинителя", — говорится в сообщении.

По информации журналистов, ему объявили подозрение по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смерти человека.

На фото и видео с судебного заседания видно, мужчина держал голову опущенной и молча слушал обвинения.

Напомним, что вечером 19 июля в Голосеевском районе Киева произошло резонансное ДТП: государственный служащий, работник органов прокуратуры Андрей Молочный, врезался на скорости в женщину, стоявшую на тротуаре. После этого водитель поспешно скрылся с места событий.

Вскоре волонтер Анна Манухина сообщила, что женщина, которая стала жертвой автокатастрофы, умерла в больнице.

Стоит отметить, что журналист Константин Андриюк и блогер Владимир Бондаренко сообщили, что Андрей Молочный, который сбил женщину в Киеве, является сыном актера Андрея Молочного — звезды телевизионного шоу "Файна Юкрайна". Известно, что актер занимает пророссийскую позицию и после начала полномасштабной войны переехал в Россию.

Официального подтверждения того, что сотрудник прокуратуры, который совершил смертельное ДТП в состоянии опьянения, является сыном актера, на момент публикации нет. В то же время известно, что у Андрея Молочного четверо сыновей и дочь: Андрей Андреевич, Александр, Дмитрий, Борис и Варвара.