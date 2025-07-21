П'яний співробітник прокуратури збив на смерть жінку у Києві: суд обрав запобіжний захід

У Києві 21 липня у Шевченківському районному суді обрали запобіжний захід співробітнику прокуратури та чиновнику Андрію Молочному, який на смерть збив жінку на тротуарі. Його взяли під варту строком на 60 діб.

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Як пише видання "Телеграф", на засідання суду приїхав генеральний прокурор Руслан Кравченко, який виступав обвинувачем у справі.

Під час засідання він наголосив, що Андрій Молочний підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено від 5 до 10 років позбавлення волі. Також Руслан Кравченко підкреслив, що на момент ДТП підозрюваний перебував напідпитку, втік з місця події та може впливати на свідків і потерпілих, тому тримання його під вартою є необхідним для належного розслідування.

"Співробітнику прокуратури, який збив жінку на тротуарі в Києві, суд обрав запобіжний захід — арешт на 60 діб. Кравченко виступав як обвинувач", — йдеться в дописі.

За інформацією журналістів, йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини.

На фото та відео із судового засідання видно, чоловік тримав голову опущеною та мовчки слухав обвинувачення.

Нагадаємо, що ввечері 19 липня у Голосіївському районі Києва трапилася резонансна ДТП: державний службовець, працівник органів прокуратури Андрій Молочний, врізався на швидкості у жінку, що стояла на тротуарі. Після цього водій поспішно втік із місця подій.

Невдовзі волонтерка Ганна Манухіна повідомила, що жінка, яка стала жертвою автотрощі, померла у лікарні.

Варто зазначити, що журналіст Костянтин Андріюк та блогер Володимир Бондаренко повідомили, що Андрій Молочний, який збив жінку у Києві, є сином актора Андрія Молочного — зірки телевізійного шоу "Файна Юкрайна". Відомо, що актор займає проросійську позицію і після початку повномасштабної війни переїхав до Росії.

Офіційного підтвердження того, що співробітник прокуратури, який скоїв смертельну ДТП у стані сп’яніння, є сином актора, на момент публікації немає. Водночас відомо, що в Андрія Молочного четверо синів та донька: Андрій Андрійович, Олександр, Дмитро, Борис і Варвара.