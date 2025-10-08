"Нікуди він не поїхав": Лірник відповів, де зараз Молочний, який нібито втік до РФ (відео)

Український шоумен і сценарист Антон Лірник розповів, що 11 років не спілкується з колишнім напарником по "Дуету імені Чехова" Андрієм Молочним. Також він розповів. що вирішив не писати Андрію, коли дізнався зі ЗМІ, що син його ексколеги міг збити на смерть жінку у Києві.

Related video

Антон Лірник заперечив, що Андрій Молочний живе в Росії. В опублікованому 8 жовтня інтерв'ю Аліні Доротюк він зазначив, що жодного доказу цього немає, а медіа рознесли неправдиву інформацію.

Антон Лірник відповів на питання про Андрія Молочного. На відео з 46:02.

"Я не знаю, але я певен: він ніколи не жив в Росії і не хотів цього. Я знаю, що на початку повномасштабного вторгнення він жив у Києві. Я не можу цього довести, але у мене повна впевненість, що він і досі живе у Києві, нікуди він не поїхав, просто обірвав усі зв'язки з усіма, кого знав", — заявив Лірник.

Доротюк спитала, чи колишні колеги спілкуються, окрім привітання з днем народження раз на рік. Лірник відповів, що не спілкувався з Молочним уже 11 років.

"До цього ми 15 років працювали один з одним так, як я не працював з жодною людиною. Він був для мене ближче, ніж дружина чи родина, бо ми бачили один одного більше часу, ніж ми бачили свої родини. Тому мені було б дуже цікаво спитати в нього, що він зараз думає, чому він каже те, що він каже і пише те, що він пише. Мені дуже цікаво було зрозуміти його мотивацію", — сказав шоумен.

Він зазначив, що ностальгує за періодом життя, проведеним в "Дуеті імені Чехова" у співпраці з Андрієм Молочним, але розуміє, що повернутися до нього неможливо, як неможливо повернути дитинство.

Син Андрія Молочного може бути винуватцем ДТП у Києві

Аліна Доротюк нагадала, що в кінці липня нібито 24-річний син Андрія Молочного збив жінку у Києві, та запитала в Антона Лірника, чи намагався він зв'язатися з колишнім колегою та дізнатися інформацію.

"Ні, я думав про це, десь три дні я сидів і думав, що і як йому написати. Потім вирішив не робити цього, бо я не знаю, що можна написати в цій ситуації. Я сценарист, але я не розумію, які слова можна підібрати, щоб про це спитати. Бо це трагедія з усіх боків", — відповів шоумен.

Нагадаємо, генеральний прокурор Олександр Кравченко 20 липня 2025 року повідомляв, що у Києві працівник прокуратури врізався у пішохода на тротуарі та втік з місця ДТП. Журналіст Костянтин Андріюк 21 липня писав, що підозрюваний працівник прокуратури може бути сином зірки шоу "Файна Юкрайна" Андрія Молочного, який також носить ім'я Андрій, проте офіційного підтвердження цій інформації не було. Волонтерка Ганна Манухіна повідомляла, що постраждала жінка померла у лікарні Києва.

Що відомо про Андрія Молочного

Андрій Молочний народився у Житомирській області. З років студентства він брав участь у гумористичних проєктах і "КВК". Молочний був одним із засновників української версії російського шоу Comedy Club, а у 2008 році продюсував проєкт "Файна Юкрайна", який створив разом з українським актором і телеведучим, а нині громадським і політичним діячем, волонтером Сергієм Притулою.

Молочний і Притула створили популярне в Україні шоу "Файна Юкрайна" Фото: YouTube

Після початку повномасштабного вторгнення Молочний не давав публічних інтерв'ю та його місце перебування лишалося невідомим, втім ЗМІ повідомляли, що актор виїхав до Росії. Крім того, в соцмережах комік Андрій Молочний неодноразово публікував антиукраїнські висловлювання, говорив про "фашистів у Києві" та називав українців "гастарбайтерами".

Зазначимо, Антон Лірник в інтерв'ю Аліні Доротюк також пояснив своє звернення до Путіна та розповів, що в момент повномасштабного вторгнення РФ до України працював у Москві. За словами коміка, він виїхав з країни-агресорки через місяць, бо раніше не дозволяло здоров'я його та родини. Спочатку він поселився в Туреччині, а потім переїхав до Іспанії.