Состоялись в символическом месте: Сергей Притула поделился трогательными снимками с крестин сына (фото)
Бывший украинский телеведущий, а ныне волонтёр Сергей Притула сообщил о важном событии в жизни своей семьи — крещении маленького сына Марка.
Крещение четвёртого ребёнка Притулы состоялось в месте, ставшем символическим на фоне массированных российских атак, — в Киево-Печерской лавре. Трогательными фотографиями с крестин волонтер поделился в воскресенье, 21 июня, на своей личной странице в Facebook.
На снимках вся семья в белоснежной одежде. Волонтер вместе с сыном и женой Екатериной сфотографировались в стенах храма, а также во дворе святыни.
"У православных пополнение! Сегодня Марко в прямом смысле этого слова пришел на свое крещение", — подписал снимки волонтер.
Притула также объяснил, почему они с женой выбрали именно Киево-Печерскую лавру для проведения таинства. По его словам, это было неслучайно, поскольку Россия недавно атаковала украинскую святыню ударными ракетами "Шахед".
"Россия обрушивает "Шахеды" на нашу святыню, но лавра жива и принимает прихожан! Я вижу большой символизм в том, что таинство крещения состоялось именно здесь", — отметил он.
В заключение Сергей Притула добавил, что "свет победит тьму".
Стоит напомнить, что в августе 2025 года волонтер стал отцом в четвертый раз. Марко стал вторым сыном бывшего телеведущего.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Сергей Притула рассказал, как зарабатывает на пятом году войны;
- в мае Сергей Притула признался, что ситуация со сборами волонтеров стала критической.
Кроме того, в марте Притула впервые заговорил о возможной мобилизации своего старшего сына в будущем.