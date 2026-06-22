Состоялись в символическом месте: Сергей Притула поделился трогательными снимками с крестин сына (фото)

Бывший украинский телеведущий, а ныне волонтёр Сергей Притула сообщил о важном событии в жизни своей семьи — крещении маленького сына Марка.

Крещение четвёртого ребёнка Притулы состоялось в месте, ставшем символическим на фоне массированных российских атак, — в Киево-Печерской лавре. Трогательными фотографиями с крестин волонтер поделился в воскресенье, 21 июня, на своей личной странице в Facebook.

На снимках вся семья в белоснежной одежде. Волонтер вместе с сыном и женой Екатериной сфотографировались в стенах храма, а также во дворе святыни.

"У православных пополнение! Сегодня Марко в прямом смысле этого слова пришел на свое крещение", — подписал снимки волонтер.

Сергей Притула с сыном Марком у стен Киево-Печерской лавры Фото: Сергей Притула/Facebook

Притула также объяснил, почему они с женой выбрали именно Киево-Печерскую лавру для проведения таинства. По его словам, это было неслучайно, поскольку Россия недавно атаковала украинскую святыню ударными ракетами "Шахед".

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"Россия обрушивает "Шахеды" на нашу святыню, но лавра жива и принимает прихожан! Я вижу большой символизм в том, что таинство крещения состоялось именно здесь", — отметил он.

Сергей Притула вместе с сыном были одеты в белоснежные наряды во время крестин Фото: Сергей Притула/Facebook

В заключение Сергей Притула добавил, что "свет победит тьму".

Стоит напомнить, что в августе 2025 года волонтер стал отцом в четвертый раз. Марко стал вторым сыном бывшего телеведущего.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, в марте Притула впервые заговорил о возможной мобилизации своего старшего сына в будущем.