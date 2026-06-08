Дивиденды, аренда, жена — ФЛП: Притула объяснил, как зарабатывает на 5 году войны

Бывший украинский телеведущий, а ныне волонтер Сергей Притула, объяснил, за счет чего живет и содержит семью на пятом году полномасштабного вторжения. Он утверждает, что имеет пассивный доход, кроме сбережений.

Один из пользователей социальной платформы Threads поинтересовался у Сергея Притулы, как тот зарабатывает во время большой войны. Не секрет, что бывший шоумен бросил работу на телевидении и сейчас занимается собственным фондом, собирая помощь на нужды ВСУ. В комментариях он объяснил, что получает дивиденды, сдает недвижимость в аренду, подключил монетизацию на YouTube, а также содержать семью ему помогает жена — ФЛП 3-й группы. Больше об этом, — в публикации Фокуса.

Семейный бюджет Притулы

Блогер из Львова поинтересовался семейным бюджетом Сергея Притулы. В частности, о его доходах и сбережениях.

"На какие средства вы живете уже пятый год войны? Вы подчеркиваете, что на вашей основной занятости, где вы работаете фул-тайм, никаких средств не получаете. Ранее в интервью вы отмечали, что это сбережения. Но неужели большую семью можно содержать за счет сбережений в течение пяти лет? На сколько еще лет вам их хватит и как вы планируете зарабатывать средства, когда они закончатся?" — спросил он.

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Девиденды, монетизация, аренда

Притула по пунктам ответил в комментариях.

"1. Сбережения — это не несколько купюр в кармане осенней куртки. Это когда ты много лет в топе украинского телевидения и аккумулируешь ежегодно значительно больше, чем тратишь. И речь не о десятках, а сотнях тысяч долларов. 2. Дивиденды с ценных бумаг (гривны и валюта). 3. Монетизация YouTube + патроны подкаста. 4. Аренда недвижимости. 5. Жена тоже ФЛП 3 группы. Поэтому да, это не то, что было в условном 2019 году, но достаточно, чтобы донатить на ВСУ 1,5-2 млн в год", — отметил он.

Притула объяснил, как сейчас зарабатывает Фото: Threads

После этого волонтер поблагодарил пользователя за вопрос без хамства, по его словам это редкость: "Я вам спасибо. Потому что вы первый человек за несколько лет, который об этом спросил адекватно и без хамства. Ответ, надеюсь, созвучен тону вопроса".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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