Дивіденди, оренда, дружина – ФОП: Притула пояснив, як заробляє на 5 році війни

Колишній український телеведучий, а нині волонтер Сергій Притула, пояснив, за рахунок чого живе та утримує родину на п’ятому році повномасштабного вторгнення. Він стверджує, що має пасивний дохід, окрім заощаджень.

Один з користувачів соціальної платформи Threads поцікавився у Сергія Притули, як той заробляє під час великої війни. Не секрет, що колишній шоумен покинув роботу на телебаченні й наразі займається власним фондом, збираючи допомогу на потреби ЗСУ. У коментарях він пояснив, що отримує дивіденди, здає нерухомість в оренду, підключив монетизацію на YouTube, а також утримувати сім’ю йому допомагає дружина – ФОП 3-ї групи. Більше про це, – у публікації Фокусу.

Сімейний бюджет Притули

Блогер зі Львова поцікавився сімейним бюджетом Сергія Притули. Зокрема, про його доходи та заощадження.

"На які кошти ви живете вже п’ятий рік війни? Ви наголошуєте, що за вашою основною зайнятістю, де ви працюєте фул-тайм, жодних коштів не отримуєте. Раніше в інтерв’ю ви зазначали, що це заощадження. Але невже велику родину можна утримувати за рахунок заощаджень протягом п’яти років? На скільки ще років вам їх вистачить і як ви плануєте заробляти кошти, коли вони закінчаться?" – запитав він.

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Девіденди, монетизація, оренда

Притула по пунктах відповів у коментарях.

"1. Заощадження – це не кілька купюр в кишені осінньої куртки. Це коли ти багато років у топі українського телебачення і акумулюєш щороку значно більше, ніж витрачаєш. І мова не про десятки, а сотні тисяч доларів. 2. Дивіденди з цінних паперів (гривні і валюта). 3. Монетизація YouTube + патрони подкасту. 4. Оренда нерухомості. 5. Дружина теж ФОП 3 групи. Тому так, це не те, що було в умовному 2019 році, але достатньо, щоб донатити на ЗСУ 1,5-2 млн на рік", – зазначив він.

Притула пояснив, як зараз заробляє Фото: Threads

Після цього волонтер подякував користувачу за питання без хамства, за його словами це рідкість: "Я вам дякую. Бо ви перша людина за кілька років, яка про це запитала адекватно і без хамства. Відповідь, сподіваюсь, є співзвучною тону запитання".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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