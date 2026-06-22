Відбулися у символічному місці: Сергій Притула поділився зворушливими кадрами з хрестин сина (фото)

Колишній український телеведучий, а зараз волонтер Сергій Притула повідомив про важливу подію у житті своєї сім'ї — хрещення маленького сина Марка.

Хрещення четвертої дитини Притули відбулося у знаковому на тлі масованих російських атак місці — Києво-Печерській лаврі. Зворушливими фотографіями з хрестин волонтер поділився у неділю, 21 червня, на особистій сторінці у Facebook.

На кадрах вся сім'я у білосніжному одязі. Волонтер разом із сином та дружиною Катериною сфотографувалися у стінах храму, а також на подвір'ї святині.

"У православних поповнення! Нині Марко в прямому сенсі цього слова прийшов на свої хрестини", — підписав кадри волонтер.

Сергій Притула з сином Марком біля стін Києво-Печерської лаври Фото: Сергій Притула/Facebook

Притула також пояснив, чому вони із дружиною обрали саме Києво-Печерську лавру для проведення таїнства. За його словами, це було невипадково, оскільки Росія нещодавно атакувала ударними "Шахедами" українську святиню.

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"Росіє бʼє "Шахедами" по нашій святині, але лавра живе і приймає парафіян! Бачу великий символізм у тому, що таїнство хрещення відбулось саме тут", — зазначив він.

Сергій Притула разом з сином були у білосніжному вбранні під час хрестин Фото: Сергій Притула/Facebook

Наприкінці Сергій Притула додав, що "світло переможе темряву".

Варто нагадати, що волонтер став батьком учетверте у серпні 2025 року. Марко став другим сином колишнього телеведучого.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Також у березні Притула вперше заговорив про можливу мобілізацію у майбутньому свого старшого сина.