"Все дуже скрутно": Притула заявив, що ситуація із зборами волонтерів критична

Волонтер Сергій Притула розповів, що сьогодні донати від звичайних українців ідуть за мобілізованими. Відтак, на його думку, цей тренд лише посилюватиметься.

Також він заявив, що тепер закривати волонтерські збори стає важко, але далі буде ще складніше. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook

Куди йдуть донати українців?

За словами, Сергій Притули 2026 рік виявився особливо важким для волонтерського руху. Адже тепер українці донатять безпосередньо того підрозділу, де служать їх знайомі або рідні.

"2024 і 2025 теж були не подарунком, але у 2026 все дуже скрутно. Але чесна розмова полягає у тому, що буде ще важче. Донати від фізосіб йдуть за мобілізованими. І з кожним місяцем к-сть тих, хто донатить на потреби безпосередньо того підрозділу де служить друг, знайомий, чоловік чи сестра — зростатиме", — вважає він.

Він розповів, що цьогоріч великі фонди змогли компенсувати відтік приватних донорів за рахунок бізнесу. Але для звичайних волонтерів, такий сценарій недоступний. За його словами, схожа ситуація була у 2016 році.

"Подібну ситуацію ми вже проходили після 2016 року. Там були дещо інші причини, але волонтерський рух через нестачу коштів, втому і вигорання людей почав сплющуватись. Зараз відтік людей з волонтерського руху є критичним для країни", — пригадав він.

Волонтерам в Україні треба об'єднатися

Попри те, що сьогодні держава і міжнародні партнери забезпечують ЗСУ набагато краще, аніж на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, волонтери лишаються незамінними.

"Волонтерські ініціативи і далі є "пожежними бригадами" для підрозділів та ділянок фронту завдяки незрівняно швидшій ніж державним логістиці, закупівлям і прийнятті рішень", — вважає Притула.

Тож, на його думку, єдиний вихід об'єднатися та відкинути особисті образи й амбіції.

"Для того, щоб масовість та спроможність учасників волонтерського руху залишались стабільними, в українських волонтерів є тільки один вихід — обʼєднання зусиль. Тільки синергія зусиль зараз дозволить отримувати результат. А це означає, що якісь образи, сварки та непорозуміння варто закопати дуже глибоко в землю і подати один одному руку", — підсумував він.

Раніше засновник благодійного фонду Сергій Притула розкритикував дозвіл на виїзд молодим чоловікам, адже "всі ці люди мали працювати". Він повідомив, що уряд міг запропонувати молоді "залізобетонну гарантію", що до 25 років мобілізація чоловікам не загрожує, і вони у найближчі 3-4 роки можуть "жити спокійно", підтримуючи економіку своєю сплатою податків.

Також Сергій Притула заявив, що за кожного українця, який зараз за кордоном, потрібно боротися щосили, щоб ця людина повернулася на батьківщину, особливо мова про молодих. А поки ж український бізнес відчуває дефіцит кадрів, у країні почали з'являтися трудові мігранти з Індії, Філліпін і Бангладеш.