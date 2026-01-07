Притула назвав дозвіл на виїзд молодим чоловікам "марнотратством": нардеп йому відповів

Колишній телеведучий та засновник благодійного фонду Сергій Притула розкритикував дозвіл на виїзд молодим чоловікам, адже "всі ці люди мали працювати". Народний депутат Олексій Гончаренко нагадав йому, що сам волонтер неодноразово бував за кордоном під час повномасштабної війни.

"Ну, дивіться, це ж дуже сенситивна тема, яку дуже важко розглядати в цілому. Чому? Тому що вона має кілька граней", — зауважив Притула у програмі "Пряма червона", коментуючи можливість виїзду за кордон для молодих чоловіків попри війну.

Він розповів, що молодого працівника, який долучився до фонду з наступного ж для після вторгнення ЗС РФ. Спочатку хлопець на ім'я Петро виконував допоміжні роботи, а згодом почав "шити дрони", і робив це "дуже добре, якісно". Однак мати наполягала, щоб хлопець виїхав за кордон, і нині він перебуває у Польщі.

"Тобто одна грань — це як батьки й самі хлопці дивляться на своє майбутнє, на свою перспективу. Інша грань, яка мене більше стривожила, — це те, що я не зустрів за останніх пару місяців жодного бізнесу, який би не пожалівся мені на те, що у них відтік кадрів", — пояснив Притула.

З його слів, через мобілізаційний вік з 25 років підприємства почали "перестраховуватись". На роботу брали молодих людей віком 19-22 роки, щоб навчений працівник раптом не зник. Також чоловіки поєднують роботу з навчання в університетах.

"Бізнес розуміє: найближчих чотири роки ця людина може в мене працювати, я можу бути спокійний. Я виховав працівника, він в мене здобув кваліфікацію, він виконує ось цей сегмент роботи", — підкреслив волонтер.

Він повідомив, що уряд міг запропонувати молоді "залізобетонну гарантію", що до 25 років мобілізація чоловікам не загрожує, і вони у найближчі 3-4 роки можуть "жити спокійно", підтримуючи економіку своєю сплатою податків. Натомість українцям запропонували можливість виїзду за кордон, щоб вони там нібито навчились та повернулись в Україну вже з фахом. Водночас, як звернув увагу Притула, йдеться якраз про де покоління, яке відповідно до демографічної картини в Україні — кількісно найменше.

"І ми просто взяли й сказали: "Ви можете виїхати". І ніхто не сказав: "Ми знаємо, як вас повернути". Практика показує, що молодь — це якраз та мобільна група, яка адаптується швидко в будь-якому середовищі", — заявив він.

Екстелеведучий описав, що 20-річні українці опиняться в просторі, де швидко вивчать мову, зустрічатимуть там дівчат і хлопців, заводитимуть стосунки, зароблятимуть гроші, навчатимуться, можливо, мандруватимуть.

"Навіть коли закінчиться війна, відсутність перспективи з боку держави точно не сприяє тому, що вони такі: "Ну що, зібралися всі разом, давайте, щоб легше, разом всі вернемося і заживемо". Ні, це жахливе марнотратство людського ресурсу в такі важкі часи. Всі ці люди мали працювати", — додав Притула.

Притулі відповів нардеп

Гончаренко 7 січня нагадав волонтеру, що він сам з 2022 року неодноразово бував за кордоном. Зокрема, йдеться про поїздки у США, Канаду, Польщу та багато інших європейських країн.

Варто зауважити, що у березні 2024 року Притула надавав пояснення щодо своїх закордонних поїздок. Він наголошував, що залишає країну законно, адже має таке право як багатодітний батько. Він також зазначав, що його працівники перетинають кордон у волонтерських справах через систему "Шлях", але сам він заявки через неї не подавав, бо розгляд займає багато часу.

Також нардеп повідомив, що його помічник Едуард не виїхав за кордон попри таку можливість завдяки молодому віку.

"Чому? Бо у мене гарні умови роботи", — додав Гончаренко.

