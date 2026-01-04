Перевірки у вишах: студентів почали масово відраховувати за прогули на тлі мобілізації

В Україні почалися масові відрахування студентів за пропуски занять на тлі різкого напливу чоловіків призовного віку до навчальних закладів. Виші проводять жорсткі перевірки відвідуваності, позбавляючи статусу студентів тих, хто вступав не для навчання, а заради отримання відстрочки від мобілізації.

Зростання кількості вступників-чоловіків призовного віку останніми роками стало причиною посиленого контролю з боку держави, заявила народна депутатка і секретарка комітету Верховної Ради з питань освіти Наталія Піпа. Так, у 2022 році на передвищу освіту вступило всього 576 чоловіків призовного віку. У 2023 році цей показник зріс до 5 953 осіб, а вже у 2024 році — до рекордних 55 581. У 2025 році кількість таких вступників знизилася до 24 819, проте все одно залишається аномально високою.

Скорочення, за словами Піпи, безпосередньо пов'язане з початком масових перевірок.

"І всіх тих студентів, яких не було на парах — одноразово чи дворазово, — відраховували. І це продовжують робити далі", — розповіла нардеп в інтерв'ю NV.

Ідеться не про нові механізми, а про повноваження, якими давно володіє Державна служба якості освіти. Служба має право перевіряти присутність студентів на будь-якому рівні навчання. Ті, хто фактично не навчається, втрачають статус студента і, відповідно, право на відстрочку від мобілізації.

"Це діючий механізм. Служба має право перевіряти присутність студентів на будь-якому рівні навчання. Ті, хто перейшов туди не для навчання, а щоб мати відстрочку, позбавляються цього", — додала Піпа.

Закон хочуть посилити

На цьому тлі влада планує додатково скоротити кількість чоловіків, старших за 25 років, які використовують навчання як підставу для відтермінування, вже на законодавчому рівні. У Верховній Раді зареєстровано два відповідні законопроєкти — №13634 і №13574.

Перший передбачає надання відстрочки тільки в тому разі, якщо людина вперше здобуває цей рівень освіти і він вищий за попередній. Документ уже двічі намагалися включити до порядку денного парламенту, однак голосів поки що не вистачило.

Законопроєкт №13574 був розглянутий у першому читанні та готується до другого. Він поширює аналогічні норми також на вищу освіту, за винятком фахової передвищої. За словами голови підкомітету з питань вищої освіти Юлії Гришиної, саме цей проєкт має більше шансів на ухвалення.

Водночас Наталія Піпа вважає, що швидке ухвалення закону малоймовірне. За її словами, у парламенті поки що не поспішають посилювати правила "бронювання через освіту", розраховуючи на можливі мирні переговори і зниження потреби в посиленні мобілізації.

Раніше ми писали, що ТЦК мають право вручати повістки чоловікам віком до 60 років, навіть якщо вони вже отримують пенсійні виплати. Ключовим фактором є не статус пенсіонера, а перебування на військовому обліку та актуальність даних у держреєстрах.