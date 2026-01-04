Проверки в вузах: студентов начали массово отчислять за прогулы на фоне мобилизации

В Украине начались массовые отчисления студентов за пропуски занятий на фоне резкого наплыва мужчин призывного возраста в учебные заведения. Вузы проводят жесткие проверки посещаемости, лишая статуса студентов тех, кто поступал не для обучения, а ради получения отсрочки от мобилизации.

Рост числа поступающих мужчин призывного возраста в последние годы стал причиной усиленного контроля со стороны государства, заявила народный депутат и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам образования Наталья Пипа. Так, в 2022 году на предвысшее образование поступило всего 576 мужчин призывного возраста. В 2023 году этот показатель вырос до 5 953 человек, а уже в 2024 году — до рекордных 55 581. В 2025 году число таких поступающих снизилось до 24 819, однако все равно остается аномально высоким.

Сокращение, по словам Пипы, напрямую связано с началом массовых проверок.

"И всех тех студентов, которых не было на парах — однократно или двукратно, — отчисляли. И это продолжают делать дальше", — рассказала нардеп в интервью NV.

Речь идет не о новых механизмах, а о полномочиях, которыми давно располагает Государственная служба качества образования. Служба имеет право проверять присутствие студентов на любом уровне обучения. Те, кто фактически не учится, теряют статус студента и, соответственно, право на отсрочку от мобилизации.

"Это действующий механизм. Служба имеет право проверять присутствие студентов на любом уровне обучения. Те, кто перешел туда не для обучения, а чтобы иметь отсрочку, лишаются этого", — добавила Пипа.

Закон хотят ужесточить

На этом фоне власти планируют дополнительно сократить количество мужчин старше 25 лет, использующих обучение как основание для отсрочки, уже на законодательном уровне. В Верховной Раде зарегистрированы два соответствующих законопроекта — №13634 и №13574.

Первый предусматривает предоставление отсрочки только в том случае, если человек впервые получает данный уровень образования и он выше предыдущего. Документ уже дважды пытались включить в повестку дня парламента, однако голосов пока не хватило.

Законопроект №13574 был рассмотрен в первом чтении и готовится ко второму. Он распространяет аналогичные нормы также на высшее образование, за исключением профессионального предвысшего. По словам председателя подкомитета по вопросам высшего образования Юлии Гришиной, именно этот проект имеет больше шансов на принятие.

В то же время Наталья Пипа считает, что быстрое принятие закона маловероятно. По ее словам, в парламенте пока не спешат ужесточать правила "бронирования через образование", рассчитывая на возможные мирные переговоры и снижение потребности в усилении мобилизации.

Ранее мы писали, что ТЦК имеют право вручать повестки мужчинам в возрасте до 60 лет, даже если они уже получают пенсионные выплаты. Ключевым фактором является не статус пенсионера, а пребывание на воинском учете и актуальность данных в госреестрах.