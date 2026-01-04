ТЦК могут вручать повестки даже пенсионерам: насколько это законно, – юристы

В условиях продолжающейся мобилизации в Украине территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) имеют право вручать повестки мужчинам в возрасте до 60 лет, даже если они уже получают пенсионные выплаты.

Ключевым фактором остается не статус пенсионера, а пребывание на воинском учете и актуальность данных в государственных электронных реестрах. Об этом пишет OBOZ.UA со ссылкой на комментарии юристов.

Как пояснили специалисты, мужчины, вышедшие на пенсию до достижения 60-летнего возраста, продолжают считаться военнообязанными в соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Отмечается, что предельный возраст пребывания в запасе для большинства категорий граждан установлен именно на уровне 60 лет, поэтому досрочная пенсия не прекращает воинскую обязанность. Пенсионное удостоверение подтверждает социальные гарантии, однако не заменяет военно-учетные документы.

Важно

Во время проверок представители ТЦК ориентируются прежде всего на данные электронного реестра "Оберіг". Если в базе отсутствует информация об обновлении учетных данных, исключении из воинского учета или наличии законных оснований для отсрочки, мужчину могут вызвать в ТЦК, в том числе для прохождения военно-врачебной комиссии, даже при наличии пенсионного статуса.

В то же время бывшие сотрудники МВД, СБУ, Национальной полиции и других силовых структур, которые вышли на пенсию раньше общеустановленного возраста, составляют отдельную категорию пенсионеров. Закон предусматривает для них сохранение пенсионных выплат в полном объеме на период службы, а после демобилизации — перерасчет пенсии с учетом нового боевого стажа.

Эксперты также напоминают об основаниях для полного исключения с воинского учета. Безусловным является достижение 60-летнего возраста. В остальных случаях требуется документальное подтверждение — решение ВВК о полной непригодности с исключением с учета либо установленная группа инвалидности, внесенная в данные органов социальной защиты и ТЦК.

