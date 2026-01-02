Мобилизация 50+: как будет происходить призыв с 1 января

Призыв мужчин старшего возраста в Украине в ряды Сил обороны остается важной темой. В 2026-м году мобилизация продолжается.

Основная категория граждан, которые попадают под призыв — это военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет. Как будет происходить мобилизация людей 50+, объясняет Фокус.

Мобилизация людей 50+ происходит на общих основаниях. После того как военнообязанному выдают повестку в ТЦК, он должен пройти ВВК. Позже принимается решение о том, отправят ли мужчину на службу.

При принятии решения рассматривается ряд факторов:

состояние здоровья по результатам ВЛК;

наличие и востребованность военно-учетной специальности;

отсутствие законных оснований для отсрочки или бронирования;

текущие потребности Вооруженных сил.

В случае, если все эти факторы соблюдены, мужчину могут отправить в армию в любом возрасте от 25 до 60 лет.

Однако военных старшего возраста чаще привлекают в подразделения обеспечения тыла и другие тыловые структуры, где они будут максимально полезными, учитывая свой возраст и физическую форму.

Не подлежат мобилизации мужчины старше 50 лет, имеющие:

основания для отсрочки по состоянию здоровья;

забронированы организациями и предприятиями для работы в тылу;

имеют другие причины для отсрочки.

Те, кто достиг 60 лет, не могут быть мобилизованы по закону, впрочем, могут вступить в ряды Сил обороны по программе "Контракт 60+". Его можно подписать на год после прохождения ВВК.

Напомним, что с 30 декабря был запущен проект "Чекин мобилизованного" который должен улучшить реагирование на случаи самовольного оставления части с помощью ведения электронного учета военнообязанных. Эта инициатива позволит контролировать движение граждан на каждом этапе.

Также в Минобороны с 30 декабря тестируют возможность постановки граждан на воинский учет через "Резерв+", которая позволит части военнообязанных обходиться без личного визита в ТЦК и СП.