Мобілізація 50+: як відбуватиметься призов з 1 січня

Призов чоловіків старшого віку в Україні до лав Сил оборони залишається важливою темою. У 2026-му році мобілізація продовжується.

Основна категорія громадян, які потрапляють під призов — це військовозобов'язані віком від 25 до 60 років. Як відбуватиметься мобілізація людей 50+, пояснює Фокус.

Мобілізація людей 50+ відбувається на загальних підставах. Після того як військовозобов'язаному видають повістку до ТЦК, він має пройти ВЛК. Пізніше ухвалюється рішення щодо того, чи відправлять чоловіка на службу.

При прийнятті рішення розглядається низка факторів:

стан здоров'я за результатами ВЛК;

наявність і затребуваність військово-облікової спеціальності;

відсутність законних підстав для відстрочки або бронювання;

поточні потреби Збройних сил.

У випадку, якщо всі ці фактори дотримані, чоловіка можуть відправити до армії в будь-якому віці від 25 до 60 років.

Однак військових старшого віку частіше залучають до підрозділів забезпечення тилу та інших тилових структур, де вони будуть максимально корисними з огляду на свій вік і фізичну форму.

Не підлягають мобілізації чоловіки старше 50 років, які мають:

підстави для відстрочки за станом здоров'я;

заброньовані організаціями та підприємствами для роботи в тилу;

мають інші причини для відстрочки.

Ті, хто досягнув 60 років, не можуть бути мобілізовані за законом, утім можуть долучитися до лав Сил оборони за програмою "Контракт 60+". Його можна підписати на рік після проходження ВЛК.

Нагадаємо, що з 30 грудня було запущено проєкт "Чекін мобілізованого" який має покращити реагування на випадки самовільного залишення частини за допомогою ведення електронного обліку військовозобов'язаних. Ця ініціатива дозволить контролювати рух громадян на кожному етапі.

Також у Міноборони з 30 грудня тестують можливість постановки громадян на військовий облік через "Резерв+", яка дозволить частині військовозобов'язаних обходитися без особистого візиту до ТЦК та СП.