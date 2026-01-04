ТЦК можуть вручати повістки навіть пенсіонерам: наскільки це законно, — юристи

В умовах триваючої мобілізації в Україні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) мають право вручати повістки чоловікам віком до 60 років, навіть якщо вони вже отримують пенсійні виплати.

Ключовим фактором залишається не статус пенсіонера, а перебування на військовому обліку та актуальність даних у державних електронних реєстрах. Про це пише OBOZ.UA з посиланням на коментарі юристів.

Як пояснили фахівці, чоловіки, які вийшли на пенсію до досягнення 60-річного віку, продовжують вважатися військовозобов'язаними відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Зазначається, що граничний вік перебування в запасі для більшості категорій громадян встановлений саме на рівні 60 років, тож дострокова пенсія не припиняє військовий обов'язок. Пенсійне посвідчення підтверджує соціальні гарантії, однак не замінює військово-облікові документи.

Важливо

Під час перевірок представники ТЦК орієнтуються насамперед на дані електронного реєстру "Оберіг". Якщо в базі відсутня інформація про оновлення облікових даних, виключення з військового обліку або наявність законних підстав для відстрочки, чоловіка можуть викликати до ТЦК, зокрема для проходження військово-лікарської комісії, навіть за наявності пенсійного статусу.

Водночас колишні співробітники МВС, СБУ, Національної поліції та інших силових структур, які вийшли на пенсію раніше за загальновстановлений вік, становлять окрему категорію пенсіонерів. Закон передбачає для них збереження пенсійних виплат у повному обсязі на період служби, а після демобілізації — перерахунок пенсії з урахуванням нового бойового стажу.

Експерти також нагадують про підстави для повного виключення з військового обліку. Безумовним є досягнення 60-річного віку. В інших випадках потрібне документальне підтвердження — рішення ВЛК про повну непридатність з виключенням з обліку або встановлена група інвалідності, внесена в дані органів соціального захисту і ТЦК.

