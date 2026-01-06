"Ухилянт — убивця": допис Київського ОТЦК про напади на військовослужбовців обурив адвоката

У Київському ОТЦК та СП назвали "принизливими істотами" та "бляклим плебсом" громадян, які ухиляються від військової служби та нападають на військовослужбовців під час мобілізаційних заходів. Адвокат Максим Олійник назвав таку комунікацію неприпустимою.

Допис про напади "ухилянтів" на ТЦК опублікований 5 січня на сторінці Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Facebook. У ньому згадано інформацію, надану Сухопутними військами Збройних сил України "Українській правді", про 272 напади на військовослужбовців ТЦК від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Щодо 205 інцидентів іще тривають досудові розслідування, а четверо військовослужбовців ТЦК загинули під час виконання службових обов'язків.

"Стражденні воїни-герої, які після важких поранень та контузій потрапили до ТЦК, аби сповіщати своїх співгромадян про необхідність ставати на захист України, гинуть тепер від чиїх рук? Вони вижили у важких боях з росіянами, прорвалися крізь пекло штурмів і бомбардувань, довго лікувалися і проходили реабілітацію і все це для того, щоб злі та боягузливі ухилянти вбивали їх тепер беззбройних на рідній землі?", — обурилися в Київському ОТЦК.

Відео дня

У відомстві назвали громадян, які ухиляються від військової служби та обмовляють військовослужбовців ТЦК, "принизливими істотами", "бляклим плебсом" і "сірою ухилянтською масою".

"Ухилянт — зрадник. Ухилянт — ворог. Ухилянт — убивця", — написали представники Київського ОТЦК та СП.

Київський ОТЦК та СП відреагував на інформацію про напади на військовослужбовців Фото: скриншот

Допис про напади на ТЦК обурив адвоката лексикою

У коментарях на допис Київського ОТЦК та СП відреагував одеський адвокат Максим Олійник. Він погодився, що напади на військовослужбовців ТЦК є трагедією та кримінальними злочинами та повинні каратися відповідно до законів, однак обурився лексикою, яку використав державний орган.

"Цитати "державної комунікації" (тримайтеся міцніше): "принизливі істоти", "бляклий плебс", "сіра ухилянтська маса", "жування власних шмарклів". У мене виникає кілька юридичних і моральних питань", — написав юрист.

Адвокат Максим Олійник обурився формулюваннями у дописів Кивїського ОТЦК та СП Фото: скриншот

Максим Олійник нагадав про дію презумпції невинуватості, який забороняє називати людей злочинцями без рішення суду.

"А називати громадян України, які платять податки на ваше утримання, "плебсом" та "істотами" — це не просто дно, це порушення честі та гідності, гарантованих Конституцією", — зазначив адвокат.

Він додав, що така риторика не сприяє зміцненню довіри населення до ТЦК, знижує мотивацію людей долучатися до війська, розпалює внутрішню ворожнечу в суспільстві та грає на руку росіянам.

"Колективна відповідальність — це "совок". Звинувачувати всіх, хто "ховається по закутках" (читай — боїться або не знає своїх прав), у пролитті крові героїв — це маніпуляція найнижчого ґатунку. Вбивця — це той, хто натиснув на гачок. А не той, хто не оновив дані в "Резерв+", — зауважив юрист.

Олійник нагадав, що повага до військових має бути аксіомою, а напад на них безперечно є злочином, але зазначив, що обов'язком держави є також повага до громадянина та законів, інакше офіційні органи в очах соціуму втрачають свою легітимність.

Коментар адвоката Олійника до допису Київського ОТЦК та СП Фото: скриншот

Нагадаємо, про те, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні було зафіксовано 272 напади на військових ТЦК, в командуванні Сухопутних військ ЗСУ відповіли на запит "УП" 5 січня.

2 січня в Міністерстві оборони розповіли на запит ЗМІ, якою буде мобілізація в Україні 2026 року.