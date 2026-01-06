"Уклонист — убийца": сообщение Киевского ОТЦК о нападениях на военнослужащих возмутило адвоката

В Киевском ОТЦК и СП назвали "унизительными существами" и "блеклым плебсом" граждан, которые уклоняются от военной службы и нападают на военнослужащих во время мобилизационных мероприятий. Адвокат Максим Олейник назвал такую коммуникацию недопустимой.

Сообщение о нападениях "уклонистов" на ТЦК опубликовано 5 января на странице Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Facebook. В нем упоминается информация, предоставленная Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины "Украинской правде", о 272 нападениях на военнослужащих ТЦК с начала полномасштабного вторжения РФ.

По 205 инцидентам еще продолжаются досудебные расследования, а четверо военнослужащих ТЦК погибли при исполнении служебных обязанностей.

"Страдающие воины-герои, которые после тяжелых ранений и контузий попали в ТЦК, чтобы извещать своих сограждан о необходимости становиться на защиту Украины, погибают теперь от чьих рук? Они выжили в тяжелых боях с россиянами, прорвались сквозь ад штурмов и бомбардировок, долго лечились и проходили реабилитацию и все это для того, чтобы злые и трусливые уклонисты убивали их теперь безоружных на родной земле?", — возмутились в Киевском ОТЦК.

Відео дня

В ведомстве назвали граждан, которые уклоняются от военной службы и оскорбляют военнослужащих ТЦК, "унизительными существами", "блеклым плебсом" и "серой уклоняющейся массой".

"Уклонист — предатель. Уклонист — враг. Уклонист — убийца", — написали представители Киевского ОТЦК и СП.

Киевский ОТЦК и СП отреагировал на информацию о нападениях на военнослужащих Фото: скриншот

Сообщение о нападениях на ТЦК возмутило адвоката лексикой

В комментариях на сообщение Киевского ОТЦК и СП отреагировал одесский адвокат Максим Олейник. Он согласился, что нападения на военнослужащих ТЦК являются трагедией и уголовными преступлениями и должны наказываться в соответствии с законами, однако возмутился лексикой, которую использовал государственный орган.

"Цитаты "государственной коммуникации" (держитесь крепче): "унизительные существа", "блеклый плебс", "серая уклоняющаяся масса", "жевание собственных соплей". У меня возникает несколько юридических и моральных вопросов", — написал юрист.

Адвокат Максим Олейник возмутился формулировками в сообщениях Киевского ОТЦК и СП Фото: скриншот

Максим Олейник напомнил о действии презумпции невиновности, который запрещает называть людей преступниками без решения суда.

"А называть граждан Украины, которые платят налоги на ваше содержание, "плебсом" и "существами" — это не просто дно, это нарушение чести и достоинства, гарантированных Конституцией", — отметил адвокат.

Он добавил, что такая риторика не способствует укреплению доверия населения к ТЦК, снижает мотивацию людей участвовать в войске, разжигает внутреннюю вражду в обществе и играет на руку россиянам.

"Коллективная ответственность — это "совок". Обвинять всех, кто "прячется по закоулкам" (читай — боится или не знает своих прав), в пролитии крови героев — это манипуляция самого низкого сорта. Убийца — это тот, кто нажал на крючок. А не тот, кто не обновил данные в "Резерв+", — отметил юрист.

Олейник напомнил, что уважение к военным должно быть аксиомой, а нападение на них бесспорно является преступлением, но отметил, что обязанностью государства является также уважение к гражданину и законам, иначе официальные органы в глазах социума теряют свою легитимность.

Комментарий адвоката Олейника к сообщению Киевского ОТЦК и СП Фото: скриншот

Напомним, о том, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину было зафиксировано 272 нападения на военных ТЦК, в командовании Сухопутных войск ВСУ ответили на запрос "УП" 5 января.

2 января в Министерстве обороны рассказали на запрос СМИ, какой будет мобилизация в Украине в 2026 году.