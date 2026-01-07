Притула назвал разрешение на выезд молодым мужчинам "расточительством": нардеп ему ответил

Бывший телеведущий и основатель благотворительного фонда Сергей Притула раскритиковал разрешение на выезд молодым мужчинам, ведь "все эти люди должны были работать". Народный депутат Алексей Гончаренко напомнил ему, что сам волонтер неоднократно бывал за границей во время полномасштабной войны.

"Ну, смотрите, это же очень сенситивная тема, которую очень трудно рассматривать в целом. Почему? Потому что она имеет несколько граней", — отметил Притула в программе "Прямая красная", комментируя возможность выезда за границу для молодых мужчин, несмотря на войну.

Он рассказал, что молодого работника, который присоединился к фонду со следующего же для после вторжения ВС РФ. Сначала парень по имени Петр выполнял вспомогательные работы, а затем начал "шить дроны", и делал это "очень хорошо, качественно". Однако мать настаивала, чтобы парень уехал за границу, и сейчас он находится в Польше.

"То есть одна грань — это как родители и сами ребята смотрят на свое будущее, на свою перспективу. Другая грань, которая меня больше встревожила, — это то, что я не встретил за последние пару месяцев ни одного бизнеса, который бы не пожаловался мне на то, что у них отток кадров", — пояснил Притула.

По его словам, из-за мобилизационного возраста с 25 лет предприятия начали "перестраховываться". На работу брали молодых людей в возрасте 19-22 года, чтобы обученный работник вдруг не исчез. Также мужчины совмещают работу с обучением в университетах.

"Бизнес понимает: ближайшие четыре года этот человек может у меня работать, я могу быть спокоен. Я воспитал работника, он у меня получил квалификацию, он выполняет вот этот сегмент работы", — подчеркнул волонтер.

Он сообщил, что правительство могло предложить молодежи "железобетонную гарантию", что до 25 лет мобилизация мужчинам не грозит, и они в ближайшие 3-4 года могут "жить спокойно", поддерживая экономику своей уплатой налогов. Зато украинцам предложили возможность выезда за границу, чтобы они там якобы научились и вернулись в Украину уже со специальностью. В то же время, как обратил внимание Притула, речь идет как раз о том поколении, которое в соответствии с демографической картиной в Украине — количественно меньше всего.

"И мы просто взяли и сказали: "Вы можете уехать". И никто не сказал: "Мы знаем, как вас вернуть". Практика показывает, что молодежь — это как раз та мобильная группа, которая адаптируется быстро в любой среде", — заявил он.

Экстелеведущий описал, что 20-летние украинцы окажутся в пространстве, где быстро выучат язык, будут встречать там девушек и парней, заводить отношения, зарабатывать деньги, учиться, возможно, путешествовать.

"Даже когда закончится война, отсутствие перспективы со стороны государства точно не способствует тому, что они такие: "Ну что, собрались все вместе, давайте, чтобы легче, вместе все вернемся и заживем". Нет, это ужасное расточительство человеческого ресурса в такие тяжелые времена. Все эти люди должны были работать", — добавил Притула.

Притуле ответил нардеп

Гончаренко 7 января напомнил волонтеру, что он сам с 2022 года неоднократно бывал за границей. В частности, речь идет о поездках в США, Канаду, Польшу и многие другие европейские страны.

Стоит заметить, что в марте 2024 года Притула предоставлял объяснения относительно своих зарубежных поездок. Он отмечал, что покидает страну законно, ведь имеет такое право как многодетный отец. Он также отмечал, что его работники пересекают границу по волонтерским делам через систему "Шлях", но сам он заявки через нее не подавал, потому что рассмотрение занимает много времени.

Также нардеп сообщил, что его помощник Эдуард не выехал за границу несмотря на такую возможность благодаря молодому возрасту.

"Почему? Потому что у меня хорошие условия работы", — добавил Гончаренко.

