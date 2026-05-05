"Все очень затруднительно": Притула заявил, что ситуация со сборами волонтеров критическая

Волонтер Сергей Притула рассказал, что сегодня донаты от обычных украинцев идут за мобилизованными. Поэтому, по его мнению, этот тренд будет только усиливаться.

Также он заявил, что теперь закрывать волонтерские собрания становится трудно, но дальше будет еще сложнее. Об этом он написал на своей странице в Facebook

Куда уходят донаты украинцев?

По словам, Сергей Притулы 2026 год оказался особенно тяжелым для волонтерского движения. Ведь теперь украинцы донатят непосредственно тому подразделению, где служат их знакомые или родные.

"2024 и 2025 тоже были не подарком, но в 2026 все очень затруднительно. Но честный разговор заключается в том, что будет еще труднее. Донаты от физлиц идут за мобилизованными. И с каждым месяцем кол-во тех, кто донатит на нужды непосредственно того подразделения, где служит друг, знакомый, муж или сестра — будет расти", — считает он.

Он рассказал, что в этом году крупные фонды смогли компенсировать отток частных доноров за счет бизнеса. Но для обычных волонтеров, такой сценарий недоступен. По его словам, похожая ситуация была в 2016 году.

"Подобную ситуацию мы уже проходили после 2016 года. Там были несколько иные причины, но волонтерское движение из-за недостатка средств, усталости и выгорания людей начало сплющиваться. Сейчас отток людей из волонтерского движения является критическим для страны", — вспомнил он.

Волонтерам в Украине надо объединиться

Несмотря на то, что сегодня государство и международные партнеры обеспечивают ВСУ гораздо лучше, чем в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, волонтеры остаются незаменимыми.

"Волонтерские инициативы и дальше являются "пожарными бригадами" для подразделений и участков фронта благодаря несравненно более быстрой чем государственным логистике, закупкам и принятии решений", — считает Притула.

Поэтому, по его мнению, единственный выход объединиться и отбросить личные обиды и амбиции.

"Для того, чтобы массовость и способность участников волонтерского движения оставались стабильными, у украинских волонтеров есть только один выход — объединение усилий. Только синергия усилий сейчас позволит получать результат. А это значит, что какие-то обиды, ссоры и недоразумения стоит закопать очень глубоко в землю и подать друг другу руку", — подытожил он.

Ранее основатель благотворительного фонда Сергей Притула раскритиковал разрешение на выезд молодым мужчинам, ведь "все эти люди должны были работать". Он сообщил, что правительство могло предложить молодежи "железобетонную гарантию", что до 25 лет мобилизация мужчинам не грозит, и они в ближайшие 3-4 года могут "жить спокойно", поддерживая экономику своей уплатой налогов.

Также Сергей Притула заявил, что за каждого украинца, который сейчас за границей, нужно бороться изо всех сил, чтобы этот человек вернулся на родину, особенно речь о молодых. А пока же украинский бизнес испытывает дефицит кадров, в стране начали появляться трудовые мигранты из Индии, Филлипин и Бангладеш.