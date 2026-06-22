Сергій Притула показав всіх чотирьох дітей: що відомо про його сімʼю (фото)

Український волонтер і колишній телеведучий Сергій Притула сьогодні, 22-го червня, святкує 45-й день народження. З цієї нагоди шоумен присвятив допис своїй родині.

Сергій виклав в Instagram (siriy_ua) рідкісне фото з дружиною Катериною і всіма чотирма дітьми — Дмитром, Соломією, Стефанією та Марком.

Притула показав дітей

"45. Прожито багато, здобуто немало. Була хороша освіта (школа, МАН, ТАНГ, УКУ), успішна карʼєра на ТБ, були децибели оплесків, є величезна команда фонду, яка, опираючись на підтримку мільйонів людей зі всього світу, робить колосальну роботу з підтримки Сил Оборони та цивільного населення!" — написав іменинник.

За словами Сергія, найголовніше для нього — це сімʼя.

"Моя найвища винагорода, моя розрада, моє натхнення, моя любов! Дякую дружині і дітям за родинне тепло і за збережену менталку. І дякую усім добрим людям, плече підтримки яких я відчуває щодня! Завдяки вам не втомлююсь і не опускаю руки", — написав Притула.

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Сергій Притула з родиною Фото: Instagram @siriy_ua

Сергій Притула: особисте життя

Волонтер понад десять років одружений з Катериною Сопельник — вона юристка за освітою, родом з Донецька. Пара познайомилася у 2009 році, а одружилася у 2015-му.

Притула виховує вже чотирьох дітей. Окрім 8-річної Соломії та 5-річної Стефанії, його дружина Катерина народила 1 серпня 2025 року сина Марка. Також шоумен бере активну участь у вихованні старшого сина Дмитра від Юлії Андрійчук.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Сергій Притула повідомив про важливу подію у житті своєї сім'ї — хрещення сина Марка.

Колишній телеведучий вперше публічно висловився про можливу мобілізацію його старшого сина, 17-річного Дмитра.

Також Фокус детальніше писав про другу дружину ексшоумена Катерину.