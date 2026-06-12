Известный ведущий Смальчук публично "наехал" на своего коллегу Соломку (фото)

Ведущий телеканала "Киев" Сергей Смальчук публично "наехал" на своего коллегу Вячеслава Соломку, который недавно заявил, что мечтал бы жить в Испании.

Смальчук опубликовал сразу три поста в Facebook, посвященных Соломке. Впрочем, последний пока не отреагировал на резкие слова коллеги.

Смальчук "наехал" на Соломку

Телеведущий показал скриншот новости о том, что Соломка хочет жить в Испании.

"Уважаемые подписчики, дорогие друзья, родные! Пожалуйста, перестаньте присылать мне в личку эту зал*пу. То, что мы работаем на одном канале, ничего не значит. Мне тоже стыдно. Пишите, пожалуйста, на официальную почту — Телеканал Киев24 — не я брал это на работу", — написал Сергей.

Смальчук "наехал" на Соломку Фото: Facebook

После этого Сергей показал видео, на котором Вячеслав рекламирует "веревки", напевая одноименную песню группы "Никита".

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"Я считаю, что это огонь! Люди просят рекламу. На украинском — ну, как есть", — отметил Смальчук.

Фото: Facebook

Затем ведущий показал отрывки из двух эфиров Соломки. В первом он в разговоре с нардепом Николаем Давидюком иронизирует по поводу "хороших россиян": "Там эти фейгины-шмейгины". А во втором фрагменте Соломка уже представляет Фейгина в качестве гостя.

"Клянусь: мне стыдно выходить с этим "человеком" в эфир", — написал Смальчук.

Соломка представляет Фейгина в качестве гостя Фото: Facebook

Пока что сам Соломка не реагировал на резкие слова коллеги.

Напомним, что Фокус ранее писал, что:

Вячеслав Соломка, имеющий статус непригодного к военной службе в ВСУ, рассказал, в какой стране он хотел бы частично жить.

Ведущий поделился, как выглядит его квартира изнутри. Он живет в Киеве, в районе Оболонь. Это не съемное жилье.

Кроме того, Соломка отключил возможность комментирования под резонансным фото с отдыха на испанском курорте.