"Свое надо иметь": телеведущий Слава Соломка впервые показал свою холостяцкую квартиру в Киеве

Украинский ведущий Слава Соломка поделился, как выглядит его квартира изнутри. Журналист живет в Киеве, в районе Оболонь. Это не арендованное жилье, а собственное — он получил его в наследство. Сейчас подобные квартиры оценивают в 80-90 тысяч долларов.

Related video

Ведущий признался, что после получения сделал ремонт под собственные вкусы. В программе "По домам" он продемонстрировал, как выглядит сейчас его дом.

"Это моя собственная квартира. Так случилось, что это семейная квартира. Я ее не покупал. Мне так нравится на Оболони, что решил отсюда не съезжать. А аренда жилья — у меня такое впечатление, что это пустая трата денег. Свое надо иметь, а не арендовать и кому-то платить деньги. Я не знаю, за сколько эта квартира покупалась, но сейчас стоит 80-90 тысяч долларов. Ремонт делал в 2016 году", — поделился шоумен.

Соломка практически не готовит. По словам журналиста, максимум, что он может сделать на кухне — яичницу, картофельное пюре или курицу в сметанном соусе.

Кухня Славы Соломки Фото: YouTube

В квартире есть просторная спальня, украшенная картинами и фотографиями. Отдельно обустроен мини-бар, которым чаще пользуются гости, ведь сам хозяин алкоголь не употребляет. Ведущий имеет большую гардеробную комнату, а также собственную библиотеку.

Спальня Славы Соломки Фото: Instagram

Еще одна комната выполняет роль склада — там хранятся вещи, которые пока не нужны. Кроме того, в этом помещении обустроена зона для съемок роликов на YouTube-канал журналиста.

Вторая комната Славы Соломки Фото: Instagram

Ванная в квартире небольшая, однако оборудована всем необходимым. К тому же, Слава Соломка не скрывает, что пользуется уходовой косметикой и даже делает инъекции ботокса, ведь для его профессии важно всегда иметь ухоженный вид.

Ванная комната Славы Соломки Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, телеведущая Маричка Падалко впервые показала свой загородный дом и рассказала историю его возведения.