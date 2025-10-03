Холостяцька квартира за $90 тисяч: ведучий Соломка вперше показав, де живе (фото)
Український ведучий Слава Соломка поділився, як виглядає його квартира зсередини. Журналіст мешкає у Києві, в районі Оболонь. Це не орендоване житло, а власне – він отримав його у спадок. Зараз подібні квартири оцінюють у 80–90 тисяч доларів.
Ведучий зізнався, що після отримання зробив ремонт під власні смаки. У програмі "По хатах" він продемонстрував, який вигляд має нині його помешкання.
"Це моя власна квартира. Так сталося, що це сімейна квартира. Я її не купував. Мені так подобається на Оболоні, що вирішив звідси не з'їжджати. А оренда житла – у мене таке враження, що це даремна трата грошей. Своє треба мати, а не орендувати і комусь платити гроші. Я не знаю, за скільки ця квартира купувалась, але зараз коштує 80-90 тисяч доларів. Ремонт робив 2016 року", – поділився шоумен.
Соломка практично не готує. За словами журналіста, максимум, що він може зробити на кухні – яєчню, картопляне пюре чи курку в сметанному соусі.
У квартирі є простора спальня, прикрашена картинами й фотографіями. Окремо облаштований мінібар, яким частіше користуються гості, адже сам господар алкоголь не вживає. Ведучий має велику гардеробну кімнату, а також власну бібліотеку.
Ще одна кімната виконує роль складу – там зберігаються речі, які наразі не потрібні. Крім того, у цьому приміщенні облаштована зона для зйомок роликів на YouTube-канал журналіста.
Ванна у квартирі невелика, проте обладнана всім необхідним. До того ж, Слава Соломка не приховує, що користується доглядовою косметикою та навіть робить ін’єкції ботоксу, адже для його професії важливо завжди мати доглянутий вигляд.
