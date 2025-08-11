Біля озера: ведуча Марічка Падалко показала заміський будинок за $90 тисяч (фото)

Телеведуча Марічка Падалко вперше показала свій заміський будинок та розповіла історію його зведення. Зірка поділилася, скільки коштувало будівництво дачі, як облаштована територія та чому родина обирає, де ночувати, залежно від безпекової ситуації.

Related video

Марічка Падалко у програмі "По хатах" поділилася історією створення свого заміського будинку та провела глядачам екскурсію.

За словами зірки, думати про дачу вони з чоловіком, військовослужбовцем Єгором Соболєвим, почали, коли у двокімнатній квартирі в Києві стало затісно для всієї родини.

"Чоловік дуже наполягав на дачі… Це одночасно повітря, гарантована відпустка, це простір для дітей, а найбільше ми це оцінили під час пандемії COVID-19", — розповіла Падалко.

Дача Марічки Падалко Фото: YouTube

У 2006 році подружжя придбало ділянку площею 8 соток за приблизно 20 тисяч доларів і звело двоповерховий дерев’яний будинок з нуля. Загальні витрати, за підрахунками Марічки, склали приблизно 90 тисяч доларів. Першу ніч у ньому вони провели 31 грудня 2013 року, зустрівши там Новий рік.

Зараз сім’я користується і квартирою, і дачею, обираючи місце для ночівлі залежно від безпекової ситуації.

"З одного боку, більше ракет летить на місто, а з іншого — у місті хоча б є бомбосховище. А тут лотерея, дерев'яний будинок, якщо сюди щось потрапить, то наслідки незрозумілі", — зазначила ведуча.

На території є альтанка, спортивний куточок та город. Завдяки дерев’яному каркасу будівля не потребує постійного опалення й залишається в хорошому стані навіть узимку без обігріву.

Фото: YouTube Фото: YouTube

Інтер’єр дачі витриманий у світлих тонах. У кухні панує затишок, хоча, як зізнається Марічка, готує вона нечасто.

"У мене багато кавових чашок. Тут немає кавоварки, але, коли ми з чоловіком перепливали Босфор, придбали турку. Тепер у чоловіка є такий ритуал — на вихідні зварити мені каву", — поділилася журналістка.

Кухня у заміському будинку Фото: YouTube

Вітальня облаштована фіолетовим диваном, телевізором і декоративним каміном. На полицях — книги, а на стінах і меблях — безліч сімейних фото, від дитячих світлин Марічки до спільних кадрів із дітьми.

Вітальня на дачі Фото: YouTube

Другий поверх родина вважає приватною зоною. Показали лише кімнату старшого сина з ліжком, письмовим столом, шафою та грамотами.

Зокрема, поруч із будинком розташоване озеро, куди сім’я часто вирушає на відпочинок.

Озеро біля будинку Фото: YouTube

Нагадаємо, Фокус раніше також писав:

Ведуча Марічка Падалко образилась на чоловіків, які не на фронті. Її коментар став відповіддю на численні пости від колег, які вітали своїх чоловіків з Днем батька.

Падалко нещодавно розпочала власний YouTube-проєкт з інтервʼю. Вона зізналася, кого із зірок вона б не хотіла бачити серед запрошених гостей.

Крім того, телеведуча Марічка Падалко розповіла, в яких стосунках її чоловік-військовий Єгор Соболєв перебуває з батьками, які проживають в РФ.