"Дітей захищають інші": ведуча Падалко образилась на чоловіків, які не на фронті

Українська телеведуча Марічка Падалко в День батька зробила гостру заяву про чоловіків, які не воюють за Україну, викликавши резонанс у соціальних мережах.

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Її коментар став відповіддю на численні пости від колег, які вітали своїх чоловіків зі святом. Журналістка зауважила, що її "тригерить" ця тема, адже вона не розуміє, чому батьки дітей не на фронті.

"Як же тригерять сьогодні у стрічці супертатусі, чиїх дітей захищають чомусь інші татусі", — обурилася телеведуча.

Падалко також зазначила, що висловлюється від імені тих, хто відчуває подібні емоції: "Пишу за тих, хто відчуває те саме і соромиться. Я теж соромлюся поганих думок, тому знайте, ви — не самі".

Коментар Марічки Падалка в День батька Фото: Instagram

Як відреагували на цю заяву журналістки її підписники — не ясно, адже вона опублікувала заяву в історіях, де можна залишити лише приватне повідомлення.

Хто така Марічка Падалко

Українська телеведуча, журналістка і громадська діячка, яка працює на телеканалі "1+1" з 2002 року. З початком повномасштабної війни 24 лютого 2022 стала ведучою всеукраїнського телемарафону "Єдині новини".

Марічка Падалко ображається на чоловіків, які не воюють Фото: instagram.com/marichkapadalko

В університеті вивчала іноземні мови, має досвід стажування у BBC. Активно займається спортом та благодійністю, підтримуючи поранених військових і жінок, які борються з онкологією.

Чоловік — народний депутат

Падалко перебуває у шлюбі з народним депутатом України VIII скликання Єгором Соболєвим. Подружжя виховує трьох дітей: Михайла (2007 року народження), Марію (2008) та Катерину (2010).

Марічка Падалко з чоловіком Фото: Instagram/marichkapadalko/

Соболєв навесні 2022 року охороняв київський аеропорт "Жуляни", після чого брав участь у важких боях за Ірпінь і Бучу, що в Київської області. Згодом політик приєднався до проєкту "Дельта", а наразі керує взводом безпілотників.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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