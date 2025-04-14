"Де та межа?": Марічка Падалко назвала зірок, у яких не хоче брати інтервʼю (фото)

Відома українська телеведуча Марічка Падалко, яка нещодавно розпочала власний YouTube-проєкт з інтервʼю, зізналася, кого із зірок вона б не хотіла бачити серед запрошених гостей.

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Про це зірка екрану розповіла для програми "Ранок у великому місті".

Журналістка не готова відмовитися від своїх принципів та брати інтервʼю в деяких знаменитостей заради переглядів. Вона погодилася, що не спілкувалася б на камеру зі Світланою Лободою та блогеркою Анною Алхім. Зокрема, Марічка Падалко висловилася про Віру Брежнєву.

"Я з собою веду внутрішню дискусію. Наприклад, є такий персонаж як Віра Брежнєва, яка, як ми знаємо, провела багато років свого життя в російському шоу-бізнесі, але вона свідомо обрала Україну. Я була справді приємно вражена, коли побачила її інтерв’ю у Раміни (Есхакзай, — ред.), як вона говорить, що вона говорить, але у мене є запитання, напевно, більше до людей із самого шоу-бізнесу: "Де та межа, коли ми пробачаємо щось людям або ні?" – зазначила ведуча.

Марічка Падалко

За словами Падалко, коли вона запрошує когось до себе в проєкт, то автоматично підтримує цю людину та її позицію. Тому до вибору гостей потрібно підходити доволі ретельно.

Раніше шеф-кухар Євген Клопотенко говорив, що не пустив би до свого ресторану Алхім.

"В принципі ті, хто в Україні це 90% людей тих, кого я поважаю, 10% — не поважаю. Кому б я відмовив би в обслуговуванні? Я б відмовив Ані Алхім. Я зазвичай нікому не відмовляю, але я б хотів би відмовити. Вона просто з іншого світу, так само як Ольга Полякова. Вони для мене однакові. Вона для мене дивна. Я не кажу, що вона робить, щось погане. Це не мої люди. Анна Алхім говорить російською мовою, цей весь двіж тягнеться, цей весь прикол. Я абсолютно за інші цінності за інші речі, які я роблю для держави. Я би краще цього не хотів бачити і не хотів знати", — зазначав Клопотенко.

Анна Алхім Фото: Instagram

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