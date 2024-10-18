"Такі люди в перший же момент тебе здадуть": Євген Клопотенко різко висловився про Спартака Субботу та Анну Алхім

Євген Клопотенко відверто розповів, чому відчуває неприязнь до Спаратка Субботи та Анни Алхім.

Related video

Український шеф-кухар Євген Клопотенко різко висловився про блогерів Спартака Субботу, який свого часу оскандалився через звинувачення в інфоциганстві та Анну Алхім, яка часто фігурує в скандальних висловлюваннях щодо війни в Україні та має принципову позицію щодо російської мови. Своє ставлення до скандальних персон ресторатор висловив в інтерв’ю Слави Дьоміна.

0:01:47 - чому Євген відмовився від інтерв'ю після спартака субботи

Так, Слава Дьомін розпочав розмову з того, що спитав у Клопотенка, чому він відмовив йому в інтерв’ю після того, як Слава опублікував випуск зі Спартаком Субботою. На що Клопотенко відповів, що вважає, коли будь-яка публічна людина припускає помилки, правильним є вийти і сказати, що дійсно зробив помилку, але йому за це соромно. А коли людина, далі намагається себе виправдовувати, згодом вона все ж покаже свою сутність, яка вона насправді, як на його думку, вийшло зі Спартаком, який в результаті виїхав з України.

Також Клопотенко висловився і про скандальну блогерку Анну Алхім, яка дотримується принципової позиції щодо російської мови. Свого часу Клопотенко заявив, що не пустив би блогерку у свій заклад харчування, бо йому не близька її позиція.

"Алхім, вона говорить, у неї там рейтинги. У неї куча фоловері таких як вона. Я її не розумію, навіщо з неї робити зірку. Зі Спартаком — він став прямо в протесті, спілкувався українською, перейшов на російську. Так і працює. Алхім повернеться, побачиш, як тільки щось станеться, вона буде за русню, побачиш. Це зрозуміло. Що Спартак Суббота звалив, кажу чесно, це такі люди, які на половинку туди, сюди, вони точно в перший же момент тебе здадуть, зрадять тебе. Це точно так працює. Це класика", — сказав Клопотенко.

Шеф-кухар переконаний, якби не було в людини завжди бере верх порядність, а коли публічна особа йде на принцип, це свідчить про те, що в будь-який момент вона може перейти на інший бік.

"Завжди верх бере порядність і свідомість. Наприклад, ти береш кажеш: "Я спілкуюсь російською мовою, мені важко, я хочу вчити, я розумію важливість цього, я можу, але все ж таки у мене немає поки сили, немає бажання, бо я обираю таке життя". Ти нормально говориш ці речі, ти стаєш нормальною людиною. Ти позицію свою висловлюєш. Коли ти починаєш агресувати, кричати, говорити. Так воно не працює. Я тобі скажу чесно, я можу вичисляти зрадників за дві секунди, бо вони всі працюють по одному. Бо ніхто не говорить чітку і зрозумілу позицію", — резюмував Клопотенко.

Нагадаємо, раніше ми писали, Євген Клопотенко розповів, чим пригощав держсекретаря США Ентоні Блінкена та актора Майкла Дугласа.

Крім цього, Фокус писав, що Євген Клопотенко розказав, як заробив свій перший мільйон гривень.