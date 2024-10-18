"Такие люди в первый же момент тебя сдадут": Евгений Клопотенко резко высказался о Спартаке Субботе и Анне Алхим

Евгений Клопотенко откровенно рассказал, почему испытывает неприязнь к Спаратку Субботе и Анне Алхим.

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Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко резко высказался о блогерах Спартаке Субботе, который в свое время оскандалился из-за обвинений в инфоциганстве и Анне Алхим, которая часто фигурирует в скандальных высказываниях о войне в Украине и имеет принципиальную позицию относительно русского языка. Свое отношение к скандальным персон ресторатор выразил в интервью Славы Демина.

0:01:47 — почему Евгений отказался от интервью после спартака субботы

Так, Слава Демин начал разговор с того, что спросил у Клопотенко, почему он отказал ему в интервью после того, как Слава опубликовал выпуск со Спартаком Субботой. На что Клопотенко ответил, что считает, что когда любой публичный человек допускает ошибки, правильным является выйти и сказать, что действительно совершил ошибку, но ему за это стыдно. А когда человек, дальше пытается себя оправдывать, впоследствии он все же покажет свою сущность, какая она на самом деле, как по его мнению, получилось со Спартаком, который в итоге уехал из Украины.

Также Клопотенко высказался и о скандальной блогерше Анне Алхим, которая придерживается принципиальной позиции относительно русского языка. В свое время Клопотенко заявил, что не пустил бы блогера в свое заведение питания, потому что ему не близка ее позиция.

"Алхим, она говорит, у нее там рейтинги. У нее куча фолловеров таких как она. Я ее не понимаю, зачем из нее делать звезду. Со Спартаком — он стал прямо в протесте, общался на украинском, перешел на русский. Так и работает. Алхим вернется, увидишь, как только что-то произойдет, она будет за русню, увидишь. Это понятно. Что Спартак Субота свалил, говорю честно, это такие люди, которые на половинку туда, сюда, они точно в первый же момент тебя сдадут, предадут тебя. Это точно так работает. Это классика", — сказал Клопотенко.

Шеф-повар убежден, как бы ни было у человека всегда берет верх порядочность, а когда публичное лицо идет на принцип, это свидетельствует о том, что в любой момент оно может перейти на другую сторону.

"Всегда верх берет порядочность и сознательность. Например, ты берешь говоришь: "Я общаюсь на русском языке, мне трудно, я хочу учить, я понимаю важность этого, я могу, но все же у меня нет пока силы, нет желания, потому что я выбираю такую жизнь". Ты нормально говоришь эти вещи, ты становишься нормальным человеком. Ты позицию свою высказываешь. Когда ты начинаешь агрессировать, кричать, говорить. Так оно не работает. Я тебе скажу честно, я могу вычислять предателей за две секунды, потому что они все работают по одному. Потому что никто не говорит четкую и понятную позицию", — резюмировал Клопотенко.

Напомним, ранее мы писали, Евгений Клопотенко рассказал, чем угощал госсекретаря США Энтони Блинкена и актера Майкла Дугласа.

Кроме этого, Фокус писал, что Евгений Клопотенко рассказал, как заработал свой первый миллион гривен.