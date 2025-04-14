"Где та граница?": Маричка Падалко назвала звезд, у которых не хочет брать интервью (фото)

Известная украинская телеведущая Маричка Падалко, которая недавно начала собственный YouTube-проект с интервью, призналась, кого из звезд она бы не хотела видеть среди приглашенных гостей.

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Об этом звезда экрана рассказала для программы "Утро в большом городе".

Журналистка не готова отказаться от своих принципов и брать интервью у некоторых знаменитостей ради просмотров. Она согласилась, что не общалась бы на камеру со Светланой Лободой и блогершей Анной Алхим. В частности, Маричка Падалко высказалась о Вере Брежневой.

"Я с собой веду внутреннюю дискуссию. Например, есть такой персонаж как Вера Брежнева, которая, как мы знаем, провела много лет своей жизни в российском шоу-бизнесе, но она сознательно выбрала Украину. Я была действительно приятно поражена, когда увидела ее интервью у Рамины (Эсхакзай, — ред.), как она говорит, что она говорит, но у меня есть вопрос, наверное, больше к людям из самого шоу-бизнеса: "Где та грань, когда мы прощаем что-то людям или нет?" — отметила ведущая.

Маричка Падалко

По словам Падалко, когда она приглашает кого-то к себе в проект, то автоматически поддерживает этого человека и его позицию. Поэтому к выбору гостей нужно подходить довольно тщательно.

Ранее шеф-повар Евгений Клопотенко говорил, что не пустил бы в свой ресторан Алхим.

"В принципе те, кто в Украине это 90% людей тех, кого я уважаю, 10% — не уважаю. Кому бы я отказал бы в обслуживании? Я бы отказал Ане Алхим. Я обычно никому не отказываю, но я бы хотел бы отказать. Она просто из другого мира, так же как Ольга Полякова. Они для меня одинаковые. Она для меня странная. Я не говорю, что она делает, что-то плохое. Это не мои люди. Анна Алхим говорит на русском языке, этот весь движ тянется, этот весь прикол. Я абсолютно за другие ценности, за другие вещи, которые я делаю для государства. Я бы лучше этого не хотел видеть и не хотел знать", — отмечал Клопотенко.

Анна Алхим Фото: Instagram

Напомним, украинский актер-военный Владимир Ращук раскритиковал фильм "Раша гудбай" от студии "Квартал 95". Он даже отказался сниматься в ленте режиссера Алексея Кирющенко.

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