"Детей защищают другие": ведущая Падалко обиделась на мужчин, которые не ушли на фронт
Украинская телеведущая Маричка Падалко в День отца сделала острое заявление о мужчинах, которые не воюют за Украину, вызвав тем самым резонанс в социальных сетях.
Ее комментарий стал ответом на многочисленные посты от коллег, которые поздравляли своих мужчин с праздником. Журналистка отметила, что ее "тригерит" эта тема, ведь она не понимает, почему отцы детей не на фронте.
"Как же триггерят сегодня в ленте суперпапы, чьих детей защищают почему-то другие папы", — возмутилась телеведущая.
Падалко также отметила, что высказывается от имени тех, кто испытывает подобные эмоции: "Пишу за тех, кто чувствует то же самое и стесняется. Я тоже стесняюсь плохих мыслей, поэтому знайте, вы — не одни".
Как отреагировали на это заявление журналистки ее подписчики — не ясно, ведь она опубликовала заявление в историях, где можно оставить только личное сообщение.
Кто такая Маричка Падалко
Украинская телеведущая, журналистка и общественный деятель, которая работает на телеканале "1+1" с 2002 года. С началом полномасштабной войны 24 февраля 2022 стала ведущей всеукраинского телемарафона "Единые новости".
В университете изучала иностранные языки, имеет опыт стажировки в BBC. Активно занимается спортом и благотворительностью, поддерживая раненых военных и женщин, которые борются с онкологией.
Муж — народный депутат
Падалко состоит в браке с народным депутатом Украины VIII созыва Егором Соболевым. Супруги воспитывают троих детей: Михаила (2007 года рождения), Марию (2008) и Екатерину (2010).
Соболев весной 2022 года охранял киевский аэропорт "Жуляны", после чего участвовал в тяжелых боях за Ирпень и Бучу, что в Киевской области. Позже политик присоединился к проекту "Дельта", а сейчас руководит взводом беспилотников.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Падалко рассказала, где сейчас служит ее муж Егор.
- Кроме того, она призналась, примирился ли ее муж с родителями-россиянами.
Также известная телеведущая назвала звезд, у которых не хочет брать интервью.