"Детей защищают другие": ведущая Падалко обиделась на мужчин, которые не ушли на фронт

Украинская телеведущая Маричка Падалко в День отца сделала острое заявление о мужчинах, которые не воюют за Украину, вызвав тем самым резонанс в социальных сетях.

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Ее комментарий стал ответом на многочисленные посты от коллег, которые поздравляли своих мужчин с праздником. Журналистка отметила, что ее "тригерит" эта тема, ведь она не понимает, почему отцы детей не на фронте.

"Как же триггерят сегодня в ленте суперпапы, чьих детей защищают почему-то другие папы", — возмутилась телеведущая.

Падалко также отметила, что высказывается от имени тех, кто испытывает подобные эмоции: "Пишу за тех, кто чувствует то же самое и стесняется. Я тоже стесняюсь плохих мыслей, поэтому знайте, вы — не одни".

Комментарий Марички Падалка в День отца Фото: Instagram

Как отреагировали на это заявление журналистки ее подписчики — не ясно, ведь она опубликовала заявление в историях, где можно оставить только личное сообщение.

Кто такая Маричка Падалко

Украинская телеведущая, журналистка и общественный деятель, которая работает на телеканале "1+1" с 2002 года. С началом полномасштабной войны 24 февраля 2022 стала ведущей всеукраинского телемарафона "Единые новости".

Маричка Падалко обижается на мужчин, которые не воюют Фото: instagram.com/marichkapadalko

В университете изучала иностранные языки, имеет опыт стажировки в BBC. Активно занимается спортом и благотворительностью, поддерживая раненых военных и женщин, которые борются с онкологией.

Муж — народный депутат

Падалко состоит в браке с народным депутатом Украины VIII созыва Егором Соболевым. Супруги воспитывают троих детей: Михаила (2007 года рождения), Марию (2008) и Екатерину (2010).

Маричка Падалко с мужем Фото: Instagram/marichkapadalko/

Соболев весной 2022 года охранял киевский аэропорт "Жуляны", после чего участвовал в тяжелых боях за Ирпень и Бучу, что в Киевской области. Позже политик присоединился к проекту "Дельта", а сейчас руководит взводом беспилотников.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Также известная телеведущая назвала звезд, у которых не хочет брать интервью.