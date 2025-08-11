У озера: ведущая Маричка Падалко показала загородный дом за $90 тысяч (фото)

Телеведущая Маричка Падалко впервые показала свой загородный дом и рассказала историю его возведения. Звезда поделилась, сколько стоило строительство дачи, как обустроена территория и почему семья выбирает, где ночевать, в зависимости от ситуации с безопасностью.

Маричка Падалко в программе "По хатам" поделилась историей создания своего загородного дома и провела зрителей экскурсией.

По словам звезды, думать о даче они с мужем, военнослужащим Егором Соболевым, начали, когда в двухкомнатной квартире в Киеве стало тесновато для всей семьи.

"Муж очень настаивал на даче... Это одновременно воздух, гарантированный отпуск, это пространство для детей, а больше всего мы это оценили во время пандемии COVID-19", — рассказала Падалко.

Дача Марички Падалко Фото: YouTube

В 2006 году супруги приобрели участок площадью 8 соток за примерно 20 тысяч долларов и возвели двухэтажный деревянный дом с нуля. Общие расходы, по подсчетам Марички, составили около 90 тысяч долларов. Первую ночь в нем они провели 31 декабря 2013 года, встретив там Новый год.

Сейчас семья пользуется и квартирой, и дачей, выбирая место для ночлега в зависимости от ситуации с безопасностью.

"С одной стороны больше ракет летит на город, а с другой — в городе хотя бы есть бомбоубежище. А здесь лотерея, деревянный дом, если сюда что-то попадет, то последствия непонятны", — отметила ведущая.

На территории есть беседка, спортивный уголок и огород. Благодаря деревянному каркасу здание не требует постоянного отопления и остается в хорошем состоянии даже зимой без обогрева.

Фото: YouTube Фото: YouTube

Интерьер дачи выдержан в светлых тонах. В кухне царит уют, хотя, как признается Маричка, готовит она нечасто.

"У меня много кофейных чашек. Здесь нет кофеварки, но, когда мы с мужем переплывали Босфор, приобрели турку. Теперь у мужа есть такой ритуал — на выходные сварить мне кофе", — поделилась журналистка.

Кухня в загородном доме Фото: YouTube

Гостиная обустроена фиолетовым диваном, телевизором и декоративным камином. На полках — книги, а на стенах и мебели — множество семейных фото, от детских фотографий Марички до совместных кадров с детьми.

Гостиная на даче Фото: YouTube

Второй этаж семья считает частной зоной. Показали только комнату старшего сына с кроватью, письменным столом, шкафом и грамотами.

В частности, рядом с домом расположено озеро, куда семья часто отправляется на отдых.

Озеро возле дома Фото: YouTube

